De fem største afsløringer fra FBI-direktørs referater fra samtaler med Donald Trump

SAN FRANCISCO - Efter langvarig armlægning med den amerikanske Kongres udleverede USA’s justitsministerium natten til fredag dansk tid 15 siders referat, som tidligere FBI-direktør James Comey skrev om de samtaler, som han i løbet af fire måneder havde med Donald Trump.

Dokumenterne blev selvfølgelig straks lækket til pressen, og selvom meget allerede er kommet frem, så giver de et fascinerende indblik i forholdet mellem præsidenten og den mand, som på det tidspunkt havde ansvaret for undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg.

Referaterne er skrevet umiddelbart efter deres møder og før, at Comey vidste, at han ville blive fyret.

Donald Trump giver hånd han til James Comey, da alt stadig var godt imellem dem i januar sidste år. Foto: Andrew Harrer/AP

Her er de fem største overskrifter.

Trump begyndte tidligt at udtrykke tvivl om Flynn

Donald Trump kritiserede over en middag sin nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, for at have »store problemer med sin dømmekraft.«

Ankalgen skyldes, at Flynn ikke øjeblikkeligt havde informeret Trump om et lykønskningsopkald fra en verdensleder. Navnet på den pågældende er blevet slettet fra referatet, men ifølge Wall Street Journal og AP var det Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Trump fandt ud af dette under en frokost med den britiske premierminister, Theresa May. Trump takkede May for at være den første, der havde ringet og lykønsket ham efter hans indsættelse. Flynn indskød, at det faktisk var Putin, skriver Comey.

Trump føler sig renset af notater fra tidligere FBI-direktør Frisk kanonføde til den nye amerikanske borgerkrig i form af 15 siders notater fra syv møder med præsident Trump blev overdraget til Kongressen og lækket til pressen.

»Flynn fortalte, at et returopkald var planlagt til lørdag, hvilket udløste et ophedet svar fra præsidenten om, at seks dage ikke var en passende periode at vente med at returnere et opkald fra en leder af et land som (slettet),« fortsætter Comey i referatet.

Flynn blev tvunget til at træde tilbage den 13. februar, fordi han havde løjet til FBI såvel som vicepræsident Mike Pence om, at han i telefonsamtaler med den daværende russiske ambassadør i Washington, Sergej Kislyak, ikke havde diskuteret amerikanske sanktioner mod Rusland.

Ikke desto mindre forsvarede Trump fredag Flynn via Twitter, samtidig med at han undsagde Comey:

»Mens anløberen James Comey kan lække og lyve og tjene en masse penge fra en tredjerangsbog (som aldrig burde være skrevet, så kan general Michael Flynns liv blive totalt ødelagt. Er det virkelig sådan, at livet i USA fungerer. Det tror jeg ikke.«

Trump talte om at fængsle journalister for at straffe ”lækkere”

Trump var arrig over lækager til pressen, herunder pinlige udpluk fra samtaler med udenlandske ledere. De to mænd diskuterede dette flere gange.

Comey forklarede ifølge sit referat til præsidenten, at han også var ivrig efter at sætte navn på disse personer og slå dem over fingrene for at sende et klart budskab.

»Jeg sagde noget om, at det var svært, og han svarede, at vi skulle gå efter journalisterne og refererede til, at for 10-15 år siden ville vi have sat dem i fængsel for at finde ud af, hvad de vidste, og at det virkede,« skriver Comey.

Trump refererede til Judith Miller, en tidligere New York Times-journalist, som i 2005 sad fængslet i 85 dage, inden hun gav sig og afslørede navnet på kilden, der havde givet hende identiteten på den tidligere CIA-agent, Valerie Plame.

Comey svarede, at det var juridisk problematisk.

James Comey under en høring i Senatets retsudvalg i maj 2017, hvor han første gang fortalte, at han havde taget noter efter alle sine møder med præsidenten. Foto: AP/Carolyn Kaster

Reince Priebus spurgte, om FBI aflyttede Flynn

Stabschef i Det Hvide Hus mødtes med Comey den 8. februar 2017 og spurgte, om FBI aflyttede Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, skriver Comey.

I ugerne forinden var det kommet frem, at Flynns samtale med den russiske ambassadør var blevet opsnappet via den generelle aflytning af den russiske ambassade. De to mænd havde talt om at ophæve Obama-regeringens sanktioner mod Rusland.

»Har I en FISA-ordre på Mike Flynn,« spørger Priebus ifølge referatet – en henvisning til den særlige domstol, som efterretningstjenester går til for at bede om tilladelse til at aflytte og spionere mod amerikanske statsborgere.

»Jeg forklarede, at kommunikation om en specifik sag går igennem de korrekte kanaler for at beskytte os og Det Hvide Hus mod beskyldninger om upassende indflydelse,« skriver Comey.

Putin pralede til Trump om russiske ludere

I en samtale den 8. februar, diskuterede Comey og Trump det famøse ”tisse-bånd.”

Båndet omtales i den såkaldte Steele-rapport, der er udarbejdet af en tidligere britisk spion om Trumps relationer til Rusland. Ifølge rapporten har Trump under et ophold i Moskva muligvis fået prostituerede til at urinere på et hotelværelse, hvilket den russiske efterretningstjeneste så skulle have optaget for at have noget på Trump.

Steele-rapporten Læs hele den britiske eksspion, Christopher Steeles, rapport her

Dette er aldrig blevet bekræftet, men Comey informerede Trump om rapporten, fordi FBI ventede, at den ville blive lækket, hvilket skete.

Trump kaldte historien noget »vrøvl,« men erkendte, at Putin havde fortalt ham, at »vi har nogle af de smukkeste prostituerede i verden.«

Trump blev ved med at spørge om Andrew McCabe

Præsidenten spurgte ad flere omgange Comey, om FBI’s vicedirektør, Andrew McCabe, havde et problem med ham.

»Jeg var ret hård mod ham og hans kone under kampagnen,« citerer Comey Trump for at sige.

Dette var en reference til, at Trump såvel som den øvrige konservative højrefløj under præsidentkampagnen i hårde vendinger havde kritiserede McCabe for hans håndtering af undersøgelsen af Hillary Clintons emails.

Trump havde også skudt ham i skoen, at han havde en politisk mission, fordi McCabes hustru havde forsøgt at blive valgt for demokraterne til den statslige forsamling i Virgina og i den forbindelse havde modtaget penge fra statens demokratiske guvernør.

»Jeg forklarede, at Andy ikke havde noget problem,« skriver Comey:

»Jeg forklarede, hvordan folk i FBI var; at uanset deres personlige holdninger, så lod de dem ligge hjemme, når de kom på arbejde og uden hensyn til politisk ståsted faktisk har lidt foragt for folk, som er politiske.«

Justitsministeriet har siden fyret McCabe.