Forfatter til ny bog om Trump: »Kellyane Conway er hovedårsagen til de mange læk fra Det Hvide Hus«

Afsløringer om intern splid mellem de ansatte, uddrag fra hemmelige møder og flere andre fortrolige oplysninger er i løbet af det seneste år sivet ud fra Det Hvide Hus til de amerikanske medier.

Nu hævder forfatteren til en ny bog med titlen »The Trump White House: Changing the Rules of the Game«, Ronald Kessler, at have forklaringen på de mange læk.

Kessler fortæller til CNN, at han har oplevet præsident Donald Trumps tidligere kampagneleder og nuværende rådgiver, Kellyane Conway, bagtale flere af sine kollegaer.

Blandt andet har hun kritiseret præsidentens datter, Ivanka Trump, samt svigersøn, Jared Kushner, der også fungerer som Donald Trumps rådgiver, mens hun har sagt »onde og falske« ting om den tidligere stabschef Reince Priebus, ifølge Ronald Kessler.

»Så hvis man undrer sig over, hvorfor der kommer så mange læk fra Det Hvide Hus, så er én af årsagerne, at Kellyane Conway er den største lækker,« siger han i CNN-programmet »State of The Union«.

Hverken Kellyane Conway eller Det Hvide Hus har indtil videre kommenteret hans udtalelser.

Bogen »The Trump White House: Changing the Rules of the Game« udkommer i USA i næste uge og indeholder blandt andet beskrivelser af, hvordan Ivanka Trump og Jared Kushner angiveligt skulle have ført an i fyringen af den tidligere FBI-chef Comey samt ansættelsen af den senere detroniserede kommunikationsdirektør Anthony Scaramucci.