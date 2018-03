Fyret to dage før sin pension: Nu har FBI-chefen samlet millioner ind til kampen mod Trump

Der er gået knap to uger siden den tidligere vicedirektør i FBI Andrew McCabe blev fyret af Donald Trumps justitsminister Jeff Sessions.

Fyringen kom mindre end to døgn før McCabe kunne gå på pension, og det vakte harme blandt mange i det politiske USA.

Men også blandt befolkningen tyder noget på, at mange er sure over den behandling, McCabe har fået. Torsdag indledte McCabe og hans juridiske hold en gofundme-indsamling, som har været en bragende succes, der har rundet 375.000 dollar, eller mere end 2,2 mio. kr. Det på bare 15 timer, hvor i alt ca. 9.000 personer har doneret valgfrie beløb.

Det skriver Reuters.

Demokratisk notat trækker Trump længere ind i Rusland-sagen Præsidenten Donald Trump har i flere omgange offentligt sagt, at han glæder sig til mødet med den særlige undersøger. Men nu slår præsidentens advokater bak.

Indsamlingen blev lanceret torsdag med et mål om at indsamle 150.000 dollar, ca. 900.000 kr. Den skal bruges til at forsvare McCabe mod beskyldninger om, at han har lækket informationer til pressen, som er den officielle fyringsårsag.

Men allerede efter syv timer var der indsamlet næsten det dobbelte, og det fik holdet bag til at øge det officielle mål til 250.000 dollar, svarende til 1,5 mio. kr., hvilket allerede på det tidspunkt var overgået.

McCabe og hans advokater kalder fyringen uberettiget og præsident Trumps angreb på McCabe for en fejlsluttet argumentation.

»Andrew McCabe FYRET, en stor dag for de hårdtarbejdende mænd og kvinder i FBI. En stor dag for demokratiet,« skrev Trump på Twitter som reaktion på fyringen.

Justitsminister har fyret tidligere FBI-chef to dage før pension

Andrew McCabe var en tæt allieret med den tidligere FBI-direktør James Comey, som blev fyret kort efter Trump overtog præsidentembedet.

McCabe selv peger på de ting, han oplevede i efterspillet af Comeys fyring, som en af hovedårsagerne til, at han blev fyret 26 timer, før han ville gå på pension.

Det var forventet, at McCabe ville være en vigtig del af specialanklager Robert Muellers undersøgelse af Trump-regeringens forbindelser til Rusland.

Kort efter McCabe blev fyret, rakte det demokratiske kongresmedlem Mark Pocan en hånd ud og tilbød McCabe to dages ansættelse, så han kunne blive tildelt sin pension.

Hvis der skulle blive penge til overs fra indsamlingen efter en kamp i retssalene, oplyses det på indsamlingens side, at beløbet doneres til velgørende formål efter McCabe-familiens valg.