Optagelse frigivet: Piloter på to fly hævder at se en UFO over Arizona

I slutningen af 2017 frigav det amerikanske forsvarsministerium en video, der viser to jægerpiloter fra den amerikanske flåde, som jagter en UFO (Uidentificeret Flyvende Objekt) over Stillehavet.

Nu har de amerikanske luftfartsmyndigheder frigivet en radiooptagelse, hvor to piloter fra to forskellige fly rapporterer, at en UFO er fløjet hen over deres maskiner. Optagelserne er fra den 24. februar.

Det skriver CNN.

Video: Mystisk video fra det amerikanske forsvar viser jagerpilot følge en UFO over Stillehavet

Først er det en pilot i et Learjet-fly, som kontakter kontroltårnet i Albuquerque i Arizona, for at høre, om der var noget, der passerede flyet.

»Negativ« lød svaret fra kontroltårnet ud fra radaren, men Learjet-piloten holder fast i, at noget passerede flyet.

Det fik en kontrollør i kontroltårnet til at kontakte et American Airlines-fly, som også var i området, med besked til piloten om at kontakte kontroltårnet, hvis noget skulle passere dem.

Kort efter melder American Airlines-piloten tilbage, at de netop observeret noget, som har passeret hen over flyet.

»Jeg ved ikke, hvad det var, men mindst to-tre tusind fod (ca. 600-900 meter) over os. Ja, det passerede lige hen over os.«

Manden bag det amerikanske ufo-program: »Hvis nogen siger, at de har svarene nu, så narrer de sig selv«

Luftfartsmyndighederne vil ikke bekræfte, om der er tale om en UFO, men kontrolløren har ikke kunnet verificere, at der skulle have befundet sig andre fly i området på det tidspunkt end de to ovennævnte.

Fra 2007 til 2012 brugte det amerikanske forsvarsministerium knap 140 mio. kr. på det hemmelige X-Files program "Advanced Aviation Threat Identification Program"

Den tidligere leder af programmet Luis Elizondo har kaldt det for bevist uden for enhver rimelig tvivl, at der eksisterer UFOer, som bruger teknologi mere avanceret, end mennesket har kunnet skabe.

I toppen kan du se videoen, som det amerikanske forsvarsministerium offentliggjorde i december.