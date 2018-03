Video: Mystisk video fra det amerikanske forsvar viser jagerpilot følge en UFO over Stillehavet

SAN FRANCISCO - Eksistensen af uidentificerede flyvende objekter (UFO), der bruger teknologi, der er mere avancerede end mennesket nogensinde har kunnet skabe, er nu blevet bevist uden for enhver rimelig tvivl.

Det siger Luis Elizondo, en karriereagent, som tidligere ledte et hemmeligt X-files program kaldet "Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP) i det amerikanske forsvar, der nu er nedlagt.

Pentagon bekræfter hemmeligholdt ufo-program

Hans udtalelse følger efter, at forsvaret har frigivet en video, hvor en F/A-18 jagerpilot følger en UFO i gennem luften med høj fart over Stillehavet.

Genstanden dukker pludselig op i stor højde, og piloten, som er professionelt trænet i at observere, kan høres forsøge at sætte ord på, hvad det er, han ser:

»Se på den ting. Den roterer,« siger han på et tidspunkt:

»Gosh,« fortsætter han: »Der er en hele flåde af dem. De går op imod vinden - 120 mil i timen.«

Video er den tredje, som er kommet frem, siden USA’s forsvarsministerium sidste år erkendte eksistensen af AATIP-programmet.

Ifølge Elizondo, som i dag arbejder for organisationen The Stars Academy of Arts og Science, som også beskæftiger sig med området, er det formentlig kun toppen af isbjerget.

Han advarer om, at nationer bør være mere bevidste om den potentielle trussel fra UFO’er.

I hans tid i X-files programmet var der allerede geografiske hotspots og tendenser såsom ekstrem manøvredygtighed og en evne til at flyve hurtigere end lydhastigheden uden, at der følger et brag for at bryde lydmuren, fortæller han til The Telegraph.

»Der har ikke været udvist fjendtlighed, men den måde de kan manøvrere på en måde, som ingen andre i verden kan, er man nødt til at være bevidst om, at noget kunne ske,« siger han til avisen.