Pornostjerne hævder at være blevet truet til at tie med Trump-affære

Pornostjernen Stormy Daniels hævder at være blevet truet fysisk til at tie om sin påståede affære med Donald Trump i 2006.

Da den nu 39-årige i 2011 steg ud af sin bil med sin lille datter på en parkeringsplads i Las Vegas, kom en ukendt mand op til hende og sagde, at hun skulle "lade Trump være i fred".

Derpå så manden på spædbarnet og sagde ifølge pornostjernen: »Sikke en smuk lille pige. Det ville være en skam, hvis der skulle ske noget med hendes mor.«

Pornostjerne vil returnere penge mod annullering af tys-tys-aftale

Bortset fra en komisk spankingepisode med Trump i hovedrollen var beretningen om truslen den mest eksplosive nyhed i et med spænding ventet interview med Daniels i CBS-programmet 60 Minutes. På lidt under en halv time fortalte skuespilleren i detaljer om sin første aften med Trump på et hotelværelse i 2006 under en golfturnering ved Lake Tahoe i USA.

Truslen på parkeringspladsen blev afleveret fem år efter og kort efter, at Daniels for 15.000 dollars havde givet et interview om affæren til magasinet ”In Touch Weekly”. Interviewet blev aldrig bragt, angiveligt fordi magasinet blev truet med en stævning, da det henvendte sig til Trump for at få en kommentar.

Trump-advokat brugte email fra Trump Organization til at lave aftale med pornostjerne

Men mange kendte alligevel til affæren. Under interviewet med journalisten Anderson Cooper fortalte Daniels, at hun flere gange afviste tilbud om at lave en pornofilm, hvor hun spillede overfor en skuespiller, der lignede Trump.

Da Trump vandt nomineringen som republikansk præsidentkandidat i sommeren 2016, fik hun tilbud om at tjene store beløb på at fortælle sin historie, men hun afviste, fordi hun ikke ville udsætte hverken sig selv eller sin datter for al den ballade, det ville udløse.

Også Trumps personlige advokat, Michael Cohen, henvendte sig. 11 dage før valget i november 2016 underskrev Daniels en aftale om at tie stille. For ulejligheden betalte Cohen hende 130.000 dollars, godt 780.000 kr., angiveligt af sine egne penge.

Flere interessegrupper har siden klaget til både det amerikanske justitsministerium og til den føderale valgkommission over, at pengene var et ulovligt valgbidrag til Trumps valgkamp.

Cohen, hvis mål klart var at undgå en skandale med en pornostjerne få dage før valget, havde som privatperson kun ret til at give 2.700 dollars til valgkampen.

Det er åbent spørgsmål, om sagen kan få konsekvenser for Trump. Det ville formentligt kræve beviser på, at han vidste, hvad Cohen havde gang i, eller at han direkte gav Cohen besked om at betale, eller at han havde noget at gøre med truslen på parkeringspladsen i Las Vegas.

Under interviewet borede Anderson Cooper i, hvorfor Daniels flere gange, senest i begyndelsen af 2018, har underskrevet erklæringer, der bekræfter Det Hvide Hus påstand om, at der aldrig skete noget mellem dem.

Spørgsmålet er, hvorfor man skal tro på hendes version?

Celeber sexsag: Stormy Daniels bider sig fast i præsident Trump Nye fortrolige papirer viser, at Donald Trumps advokater var involverede i betaling af en pornostjerne for at få hende til at tie om seksuelt forhold.

»Fordi jeg ingen grund har til at lyve,« svarede pornostjernen, der understreger, at hun har været udsat for bøllemetoder. Uden at sætte en kilde på truslen fortalte hun, at hun blev advaret om, at "De kan gøre dit liv til et helvede på mange forskellige måder."

Men da historien nu alligevel er kommet ud, er hun sammen med sin nye og hårdtslående advokat, Michael Avenatti, gået til en domstol i Los Angeles for at få aftalen med Trump ophævet, så hun får ret til at fortælle sin version, der kan være millioner værd i kontrakter.

Modsat beskylder Trumps advokater hende for adskillige brud på aftalen. De kræver en mio. dollars pr. gang og mener, at Daniels allerede skylder 20 mio. dollars.

Stormy Daniels var 27 og på toppen af sin karriere som pornostjerne, da dengang 60-årige Trump inviterede hende op i sin hotelsuite ved Lake Tahoe. Det var få måneder efter, at Trumps kone, Melania, havde født sønnen Barron.

Ifølge interviewet var Trump meget optaget af sig selv og viste skuespilleren et kulørt magasin med sig selv på forsiden. Daniels spurgte udfordrende, om det virkelig var den måde, han normalt charmerede kvinder på? Hvorefter hun tilføjede, at han burde spankes bagi med magasinet.

Trump virkede ifølge Daniels overrasket over, at nogen ville tale til ham på den måde, men han spillede med, trak bukserne ned og fik et par dask med magasinet.

»Du minder mig om min datter Ivanka,« sagde rigmanden angiveligt og spurgte, om Daniels ville være interesseret i at komme med i hans populære reality tv-show the Apprentice?

»Jeg var ikke fysisk tiltrukket af ham,« indrømmede pornostjernen, der opfattede aftenen som en forretningsmulighed. Hun understregede, at det var fuldstændigt frivilligt, da hun afsluttede aftenen med at have sex med Trump.

I et fraklip fra interviewet, som kan ses på 60 Minutes hjemmeside, tilføjede hun, at hun vil være i stand til at beskrive Trumps intime dele, hvis det skulle blive nødvendigt for at bevise, at hun ikke lyver.

Senere besøgte hun Trump i hans private bungalow på et hotel i Los Angeles. Han insisterede på, at de sammen skulle se et dokumentarprogram om hajer.

Trump lagde ifølge Daniels igen op til sex, men hun forlod aftenen med et svar om, at det kunne de tale om, hvis hun fik en plads i tv-showet. Nogle dage aften ringede Trump og meddelte, at det ikke var lykkedes, og siden så de ikke hinanden igen.

Få dage få interviewet på 60 Minutes bragte Anderson Cooper på CNN en samtale med en anden kvinde, den tidligere Playboy-model, Karen McDougal, der omtrent samtidig hævder at have haft et ti måneder langt kærlighedsforhold til Donald Trump, og som også hævder at have været sammen med ham ved Lake Tahoe og på hotellet i Los Angeles.

McDougal fik ikke penge af Trumps advokat for at tie stille, men solgte rettighederne til sin historie for 150.000 dollar (900.000 kr.) til American Media Inc (AMI), en tabloid-forlægger, der tilfældigvis ejes af en af Trumps personlige venner. AMI valgte at begrave historien i stedet for at publicere den. Nu kræver også McDougal at få retten tilbage til at fortælle sin historie.