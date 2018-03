Pornostjerne vil returnere penge mod annullering af tys-tys-aftale

SAN FRANCISCO – Pornostjernen Stormy Daniels, der hævder at have haft en affære med Donald Trump, tilbød mandag at betale de 130.000 dollar tilbage, som hun fik i 2016 fra præsidentens personlige advokat, Michael Cohen, mod ikke at diskutere det angivelige forhold.

Til gengæld kræver Daniels, hvis virkelige navn er Stephanie Clifford, at blive frigjort fra aftalen og den mundkurv, som hidtil angiveligt har forhindret hende i at vise tekstbeskeder, billeder og videooptagelser relateret til forholdet.

Clifford har bedt Cohen svare på tilbuddet senest tirsdag middag. I et brev, som blev sendt mandag, siger hun, at hun er klar til at overføre pengene senest fredag.

Hun beder samtidig om garanti for, at hverken Trump eller et det dækselskab, som Cohen brugte til at betale hende pengene, forsøger at blokere publiceringen af et interview, som Clifford har givet til nyhedsprogrammet ”60 Minutes.”

Det skriver New York Times, der har en kopi af brevet.

Stormy Daniels alias Stephanie Clifford var i januar gæst på talkshowet "Jimmy Kimmel Live." Foto: AP/Randy Holmes

Hverken Cohen eller Lawrence Rosen, en anden advokat, som arbejder på sagen, har kommenteret udviklingen. Men tilbuddet sætter dem i en ubehagelig klemme.

Hvis de accepterer, kan Clifford fortælle om den affære, som Trump benægter, men ifølge Clifford fandt sted få måneder efter, at Melania Trump i 2006 havde født parret fælles søn, Barron.

Hvis de afviser, kan det ligne en indirekte indrømmelse af, at de har forsøgt og stadig ønsker at forhindre Clifford fra at tale om en affære, som ifølge Trump er det pure opspind.

Uanset har Cohen en juridisk forpligtigelse til at fremlægge tilbuddet for sin klient.

Trump-advokat brugte email fra Trump Organization til at lave aftale med pornostjerne

Clifford har også rejst sag ved en domstol med påstand om, at aftalen er ugyldig, fordi Trump aldrig selv underskrev aftalen.

Her har Cohen dog vundet en voldgiftssag, som midlertidig sætter sagen på pause, mens det afgøres, om denne strid skal fortsætte ved en domstol eller bag lukkede døre ved en voldgift.