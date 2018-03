Trump-advokat brugte email fra Trump Organization til at lave aftale med pornostjerne

SAN FRANCISCO - Donald Trumps advokat, Michael Cohen, brugte en email fra præsidentens selskab, Trump Organization, da han i oktober 2016 forhandlede en tys-tys aftale med pornostjernen Stormy Daniels på plads til gengæld for en betaling på 130.000 dollar.

Oplysningen, som fredag blev rapporteret af NBC News, er interessant, fordi præsidenten benægter, at han har haft en affære med Daniels, hvis virkelige navn er Stephanie Clifford. Cohen har også hævdet, at han betalte pengene af egen lomme, og at Trump ikke havde kendskab til aftalen.

Udviklingen kommer netop som Clifford i denne uge rejste et søgsmål med påstand om, at aftalen er ugyldig, fordi Trump aldrig underskrev aftalen.

Pornostjerne sagsøger Donald Trump i strid om tys-aftale

Den er kun underskrevet af Clifford, hendes advokat og Trumps advokat, mens der er en tom plads over navnet David Dennison. Efter sigende et alias for Trump.

Cohen - Trumps advokat - har foreløbig lagt låg på sagen ved at vinde en midlertidig voldgiftssag, der Clifford mundkurv på.

Michael Cohen, præsident Trumps personlige advokat, brugte en email fra Trump Organization til at forhandle en tys-tys aftale på plads med en pornostjerne, som Trump afviser, at han har haft en affære med. Foto: AP/Richard Drew

Herefter bliver det formentlig op til en domstol i Los Angeles at afgøre, om striden skal endeligt afgøres ved en voldgift bag lukkede døre – eller skal fortsætte ved en almindelig domstol, hvor Cohen og Trump i så fald kan blive tvunget til at bidrage med informationer, skriver New York Times.

I den sammenhæng er det værd at huske, at det var et søgsmål om sexchikane fra en kvinde i Arkansas, som endte med en rigsretssag mod daværende præsident Bill Clinton for at lyve om hans affære med Monica Lewinsky.

Oplysningerne om, at Cohen brugte en email fra Trumps selskab, kan også styrke et krav fra en civil borgerrettighedsgruppe om en undersøgelse af den hemmelige betaling til Clifford.

Citizens for Responsibility and Ethics sendte torsdag en formel klage til justitsministeriet med påstand om, at betalingen strider mod de føderale regler om valgstøtte. Trump har ikke opgjort dette beløb i forbindelse med sin præsidentkampagne.

Den angivelige affære begyndte i 2006 kort efter, at Trumps hustru, Melania Trump, havde født parrets fælles søn, Baron.

Tys-tys aftalen blev indgået et årti senere kort inden præsidentvalget, da Stephanie Clifford var i kontakt med flere amerikanske medier om at fortælle hendes historie.