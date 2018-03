Kilder: Trump planlægger fyring af skandaleramt minister

EU-ledere er bekymrede over truslen fra Rusland og en uforudsigelig Trump.

Franskmændene er verdenskendt for deres strejkelyst. I år er der flere grunde til, at den er ekstra aktuel.

Ungdomsoprøret for 50 år siden ændrede verden. I et af epicentrene i San Francisco er hippierne stadig højeste mode.

Mange børn er blandt de savnede efter en storbrand i et russisk indkøbscenter. Tre personer er tilbageholdt.

Endnu et trecifret millionunderskud og en stærkt forværret egenkapital har tvunget ejeren af Illum til at tilføre stormagasinet penge. Finans

»Jeg kommer til at sætte skatten op fra dag ét,« siger borgmester.

Stephanie Clifford, alias pornostjernen Stormy Daniels, holdt søndag aften millioner af amerikanere klinet til tv-skærmen. Kan afsløringen af hendes affære med Trump blive et problem for præsidenten?

Trump indikerede torsdag, at der er flere udskiftninger på vej.

David Shulkin har tidligere benægtet enhver form for urent trav.

Kilder fortæller til AP, at præsidenten i øjeblikket har en god håndfuld kandidater til posten som David Shulkins afløser.

Senest har præsidenten annonceret, at han erstatter sin nationale sikkerhedsrådgiver, H.R. McMaster, med den tidligere FN-ambassadør John Bolton.

Samme undersøgelse viste, at hans ansatte har forfalsket papirer, der retfærdiggjorde, at Shulkin medbragte sin hustru på en rejse til Europa på skatteydernes regning.

Spekulationerne om Shulkins fremtid i Trumps administration har fået ny næring, efter at en rapport har vist, at ministeren har taget imod gaver i form af billetter til tennisturneringen Wimbledon.

Hverken Det Hvide Hus eller David Shulkin har ønsket at kommentere sagen.

To af AP's kilder oplyser, at der måske allerede i denne uge vil komme en officiel udmelding om fyringen.

Præsidenten har angiveligt valgt at erstatte Shulkin på posten, fordi han i øjeblikket er indblandet i en sag om misbrug af offentlige midler.

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at fyre David Shulkin, der er minister for sager angående krigsveteraner.

Hverken Det Hvide Hus eller David Shulkin (billedet) har ønsket at kommentere sagen. Foto: Jose Luis Magana/AP

