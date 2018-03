»Der vil altid ske forandringer,« sagde Trump torsdag: Her er hans mulige fyringsliste

SAN FRANCISCO - Svingdøren har ikke stået stille i Det Hvide Hus, og det kommer den formentlig heller ikke til.

Præsident Donald Trump indikerede torsdag, at der er flere fyringer på vej.

»Der vil altid være forandringer. Jeg tror, at I ønsker at se forandringer,« sagde præsidenten fra Det Hvide Hus, da han blev spurgt, om han har planer om nye udskiftninger:

»Jeg ønsker at se anderledes ideer. Jeg har lært mange mennesker at kende, siden jeg er kommet til Washington.«

Præsidenten uddybede ikke, men han har allerede demonstreret, at han ikke har tålmodighed med folk, som sætter ham i et negativt lys. Eller som irriterer ham. Og den liste er lang.

Ifølge Washington Post har han allerede besluttet af fyre sin nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster, som ofte har været uenig med sin chef. Avisen baserer sin historie på fem kilder, med kendskab til præsidentens planer.

Hvornår det vil ske, er dog uklart, og Det Hvide Hus talskvinde, Sarah Huckerby Sanders, afviste fredag historien.

»Jeg har lige talt med præsidenten og McMaster – i modsætning til rapporter, har de en god arbejdsrelation, og der er ingen udskiftninger i det nationale sikkerhedsråd,« skrev hun.

John Kelly, præsidentens stabschef, har også længe set ud til at stå nær døren. Ifølge New York Times har Kelly angiveligt irriteret sin chef ved at sige nej til hans krav lidt for ofte.

Trumps stabschef John Kelly, 67 år, er en pensioneret firestjernet general. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP.

Justitsminister Jeff Sessions har haft et anstrengt forhold til præsidenten, lige siden sin indsættelse, da han erklærede sig selv inhabil i alle Rusland-relaterede spørgsmål. Siden har Trump flere gange åbent kritiseret ham og siges bag lukkede døre at referere til ham som Mr. Magoo; en ældre mand fra en tegneserie.

Nogle medier har spekuleret i, at Trump vil forsøge at få mere kontrol over Rusland-undersøgelsen ved at indsætte en ny mand i toppen af Justitsministeriet i stedet for Sessions.

Herudover er der fire ministre, som alle har kastet et negativt lys på Trump ved at være for rundhåndede med at bruge af den offentlige pengepung.

Minister for soldaterveteraner, David Shulkin, er under anklage for at have misbrugt midler under en rejse til Europa, hvor han blandt andet var i Danmark.

Jacquelyn Martin

Indenrigsminister Ryan Zinke er i skudlinjen for at bruge 139.000 dollar på at skifte døre ud i sit kontorområde.

Fremtrædende republikanere kritiserer udpegning af CIA-chef med tortur på CV’et

Boligministerhar dummet sig ved at købe et spisebordsæt til sit kontor til 31.000 dollar.

Leder af USA’s miljøbeskyttelsesagentur Scott Pruitt har været lidt for glad for at flyve 1. klasse og bo på dyre hoteller.

Den er Pruitt dog ikke alene i. Både Pruitt, Shulkin, Zinke og Carson blev sidste år indkaldt til Det Hvide Hus til en etisk samtale på grund af deres rejseudgifter.

Trump kigger hen mod sin uddannelsesminister Betsy DeVos under et møde i præsidentens golfklub i Bedminster. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Senest har undervisningsministerogså gjort sig uheldigt ud, da hun på programmet ”60 Minutes” ikke formåede at svare på basale spørgsmål om det amerikanske skolevæsen, og det er sjældent, at Trump har set positivt på negative overskrifter, hvis han ikke selv har skabet dem.