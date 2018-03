Trump indrømmer: Opfandt ”fakta” på handelsmøde med Canadas leder

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump har på et lukket fundraisermøde pralet med, at han opfandt ”fakta” på et møde med Canadas premierminister, Justin Trudeau, hvor de to diskuterede den nordamerikanske handelsaftale, Nafta.

Det afslører en optagelse fra mødet, som er blevet lækket til Washington Post.

Trump kan høres fortælle, at Trudeau på mødet protesterede, da Trump sagde, at USA har et underskud i samhandlen med Canada.

»Han sagde, nej, nej, vi har ikke noget handelsunderskud med jer. Vi har ingen, Donald, please,« lyder der Trump, som også kan høres imiterede Trudeaus stemme.

»Han er en fin fyr. Ser godt ud. Han kommer ind og siger: Vi har ikke noget handelsunderskud,« fortsætter præsidenten på båndet:

»Jeg sagde, du tager fejl, Justin. Jeg vidste det ikke engang – jeg havde ingen anelse. Jeg sagde bare: du tager fejl. Og ved I hvorfor? Fordi vi er så dumme… og jeg tænkte, at de har været kloge.«

»Han sagde: nej, vi har ikke noget handelsunderskud. Jeg sagde: nå, så har jeg det på en anden måde. Men jeg tror det ikke. Jeg sendte en af vores folk ud. Tjek det, for jeg tror det ikke.«

Senere fik præsidenten de korrekte tal, som viste et overskud, fortalte præsidenten også på båndet.

»Well, sir, du har faktisk ret. Vi har ikke noget underskud, men det inkluderer ikke energi og tømmer… og når du føjer det, så mister vi 17 mia. dollar om året. Det er utroligt.«

Ifølge tal fra USA’s handelsministerium, som kan ses her, er det dog heller ikke rigtigt. USA havde i 2016 overskud i samhandlen med Canada på 12,5 mia. dollar (knap 76 mia. kr.), hvilket inkluderer både varer og tjenesteydelser.

Trudeau tryner Trumps "America First"-politik

Trump har dog fastholdt sin udlægning af tallene. I en reaktion til historien, gentog præsidenten torsdag i et tweet, at »USA har et handelsunderskud med Canada.«

»Canadas premierminister Justin Trudeau er en fin fyr. Han bryder sig ikke om at sige, at Canada har et overskud over for USA, men det har de… næsten alle har, og derfor ved jeg det,« skrev præsidenten.

Trump har krævet, at Canada og Mexico genforhandlinger Nafta-aftalen, fordi den ifølge ham favoriserer de to lande på en uretfærdig måde over USA.