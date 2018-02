Passagerer forsinkede evakuering fra brændende fly, da de nægtede at efterlade deres håndbagage

Måske skal man fremover udstede bøder til de passagerer, som i lignende situationer insisterer på at få deres bagage med sig?

Dét er i hvert fald værd at undersøge nærmere, lyder det fra Robert Sumwalt.

Han er formand for USA's nationale transportsikkerhedsråd, NTSB, som for nylig har færdiggjort dets undersøgelser, efter at et American Airlines-fly brød i brand i lufthavnen Chicago O'Hare tilbage i oktober 2016.

»Måske kan det få folk til at bekymre sig mindre om deres Gucci-bagage?« lyder det fra ham.

Dengang valgte adskillige af passagerne nemlig at tage sig tid til at finde deres håndbagage frem fra skabene, alt imens flammerne tog fat, og kabinen blev fyldt med røg, skriver Chicago Sun-times.

Flyet havde netop sat kurs mod Miami og var ved at lette, da piloterne traf en beslutning i sidste øjeblik og klodsede bremsen i. Ifølge undersøgelsen fra NTSB var dén beslutning formentlig med til at redde de 170 passagerer, der var om bord.

Hvis flyet var gået i luften, vil det nemlig højst sandsynligt ikke kunnet have været i stand til at kunne lande sikkert igen, idet der var opstået motorproblemer, som resulterede i, at hele den ene side af flyet brød i brand.

Men selvom den alvorlige situation var tydelig for passagererne, insisterede flere på at få deres tasker med ud af flyet, før de ville lade sig evakuere.

Episoden i Chicago O'Hare-lufthavnen, der ligger i den amerikanske delstat Illinois, er ikke enkeltståede. Gennem de senere år er der sket tre lignende situationer i USA, hvor evakuering er blevet vanskeliggjort af, at passagerer har insisteret på at få deres håndbagage med sig.

»Truslen om død ved afbrænding af tusindvis liter flybrændstof er åbenbart ikke nok til at afskrække folk fra at bruge tid på at snuppe deres håndbagage under en nødevakuering,« siger Sara Nelson, der er talsperson for kabinepersonaleforeningen CWA, til Chicago Sun-Times og fortsætter:

»FAA (Federal Aviation Administration, red.) burde bruge de eksisterende love til at slå ned på passagerer, som sætter deres computere, kosmetik og tøj højere end menneskeliv.«

Ifølge Sara Nelson har FAA, der regulerer og overvåger al civil flyvning i USA, allerede nu mulighed for at oprette civile søgsmål med bøder på op til 150.000 kr. til personer, som forstyrrer kabinepersonalet i at udføre dets arbejde. Bødestørrelsen afhænger af, hvor alvorlig en forstyrrelse, der er tale om.

De amerikanske myndigheder har tidligere forsøgt at få fokus på problemet. Senest i 2016 lavede de således en kampagne, som skulle minde passagererne om, at man skal efterlade håndbagage samt andre personlige ejendele ved en eventuel evakuering.

Det ser dog ikke ud til at have haft sin effekt. Derfor vil man nu diskutere, om bødeløsningen kan være den rette vej frem, eller om man skal have andre løsninger på bordet, såsom at skabene over sæderne automatisk låser i evakueringssituationer.

Det er i løbet af de seneste fem år sket mere end 150 gange, at FAA har oprettet civile søgsmål mod passagerer for at forstyrre personalet om bord på flyet. Om nogle af disse sager involverer at gøre krav håndbagage i kritiske situationer er dog uvist.