Pilot er blevet dømt for at have fløjet i påvirket tilstand: »Det kunne være endt på tragisk vis«

Det var helt tilfældigt, at piloten David Hans Arntson blev udvalgt til en narko- og alkoholtest under en arbejdsdag i 2014.

Inden da havde han netop fløjet to Alaska Airlines-fly, først fra San Diego til Portland og siden fra Portland til Orange County i USA.

I Orlando County viste testen imidlertid, at Arntson havde overskredet grænsen for, hvor meget alkohol en pilot må have i blodet - 0,04 procent.

Den nu 62-årige pilot havde 0,142 procent alkohol i blodet.

Først nu har sagen fået sin afgørelse, idet David Hans Arntson er blevet idømt en etårig fængselsstraf. Herefter vil han blive prøveløsladt, skriver CNN.

Arntson har besluttet sig for at acceptere dommen.

Han lod sig pensionere som et direkte resultat af alkoholtesten, efter at have arbejdet for Alaska Airlines siden 1987.

Hans advokat lagde vægt på, at klienten aldrig tidligere var blevet testet positiv for alkohol i løbet af sin 30-årige karriere, mens statsadvokaten Nicola T. Hanna understregede, at »hans forbrydelse kunne være endt på tragisk vis«.

David Hans Arntson har på baggrund af sagen mistet sin licens til at flyve.