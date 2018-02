Video: Trump havde huskeseddel med til skoleskyderi-møde

Onsdag holdt USA's præsident, Donald Trump, et møde med pårørende til skoleskyderier rundt omkring i USA. Mødet blev arrangeret efter skoleskyderiet i Florida i sidste uge. Det skriver The Washington Post.

Mistænkt attentatmand identificeret: Mindst 17 døde i skoleskyderi i Florida

Som billedet viser havde præsidenten medbragt en huskeseddel med flere punkter. Det femte punkt på listen var: "Jeg hører jer."

De to første punkter på listen var "1. Hvad vil I gerne have, at jeg ved om jeres oplevelse?" og "2. Hvad kan vi gøre, for at I føler jer sikre?"

Den amerikanske præsident havde fået en dosmerseddel med til lyttesession i Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix

Flere medier beskriver dog, at Trump ikke kiggede på sin dosmerseddel under mødet, hvor flere familiemedlemmer og kammerater til ofre gav deres mening til kende. Det har været et af de få møder i Det Hvide Hus, hvor Trump ikke har benyttet sig af en teleprompter.

Donald Trump lufter ide om at bevæbne lærere for at stoppe skoleskyderier

Til mødet i Det Hvide Hus mødte folk, der har oplevet nogle af de mest brutale skoleskyderier op. Grupper fra Sandy Hook og Columbine fortalte om deres oplevelser i forbindelse med enten at miste nogen eller at flygte fra gerningsstedet. Alle de pårørende havde dog en fælles agenda: Mere våbenkontrol.

Trump svarede, at han ville forsøge at indføre bedre baggrundstjek ved køb af våben. Han foreslog også, at lærere skulle være bevæbnede for at øge sikkerheden i de amerikanske skoler.