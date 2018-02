Teenagere udvandrede fra undervisningen i protest: »Det er sådan her vi sørger«

De kræver handling nu, og de er parate til at kæmpe for det, indtil det sker.

Overlevende fra onsdagens skoleskyderi på Marjory Stoneman Douglas high school går igen i dag på gaden sammen med tusindvis af elever fra resten af landet. De vil have den amerikanske våbenlovgivning ændret for at undgå fremtidige skoelskyderier.

Konspirationer mod overlevende efter skoleskyderi: »Kriseskuespillere« og »udsendt af FBI«

Mere end hundrede sørgende studerende fra skolen i Parkland, Florida, hvor skyderiet fandt sted, rejste i dag mere end 700 km til hovedstaden i Florida, Tallahassee, for at konfrontere magthaverne med deres sorg og deres krav om forandring. Det skriver flere internationale medier.

De mødtes med både republikanske og demokratiske politikere og med Floridas guvenør Rick Scott.

»Nogle hørte klart og tydeligt, hvad vi sagde, og andre gjorde ikke,« fortalte Spencer Blum, der er elev på Stoneman Douglas high school, til The Guardian efter mødet.

Clooney, Oprah, Katzenberg og Spielberg bakker demonstranter op med millioner efter skoleskyderi

De studerende marcherer under sloganet #NeverAgain, men de er indstillet på, at det bliver en lang kamp, som de ikke kommer til at vinde lige med det samme.

»Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at få politikerne til at rette op på det her. Hvis der ikke sker noget nu, har vi midtvejsvalget i november, og ellers har vi præsidentvalget i 2020,« siger Brandon Abzug, en anden elev fra Stoneman Douglas high school til The Guardian.

Donald Trumps værste fjende er en gymnasielev på 18 år Efter en skolemassakre i Florida protesterer elever mod præsidenten og mod våbenlobbyen NRA - blandt andre Emma Gonzales, der mistede 17 skolekammerater.

Onsdag er det præcis en uge siden, at den 19-årige Nikolas Cruz skød og dræbte 17 elever på skolen i Parkland i Florida, og flere af de elever, der i dag gik på gaden, kom direkte fra begravelser for deres venner, som blev dræbt under skyderiet.

Efter skolemassakre: Trump vil forbyde tilbehør, der gør våben til fuldautomatiske dræbermaskiner

»Det er sådan her vi kommer igennem det, det er sådan her vi sørger. Det er det her, der holder os sammen,« sagde Sofie Whitney som også er elev på skolen i Parkland til The Guardin.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere har givet udtryk for, at han støtter en stramning af baggrundstjek af våbenkøbere. Senere i dag skal de studerende mødes med ham udenfor Det Hvide Hus.

Eleverne bag kampagnen #NeverAgain har allerede nu annonceret en national march den 24. marts under overskriften "March for our Lives" (Marcher for vores liv red.) der som en del af kampen skal bidrage til at få alle skydevåben gjort forbudt i USA.