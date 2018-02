Efter skolemassakre: Trump vil forbyde tilbehør, der gør våben til fuldautomatiske dræbermaskiner

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump har tirsdag bedt sin justitsminister om at forbyde alle genstande såsom ”bump stocks,” der kan forvandle semiautomatiske skydevåben til endnu mere dødelige automatvåben.

»For et øjeblik siden underskrev jeg et memorandum, som instruerer justitsministeren i at komme med et udspil til at forbyde alle genstande, som omdanner lovlige våben til maskinvåben,« sagde Trump fra Det Hvide Hus.

»Jeg forventer, at denne lovproces vil kunne afsluttes hurtigt,« fortsatte han og understregede:

»Vi kan gøre mere for at beskytte vores børn. Vi skal gøre mere for at beskytte vores børn. Sikkerhed på vores skoler er en topprioritet for min regering.«

Præsident Donald Trump sagde fra Det Hvide Hus tirsdag, at skolesikkerhed er en topprioritet. Foto: Ron Sachs/AP

"Bump stocks" spillede ikke en rolle i skolemassakren i sidste uge i Florida, hvor 17 blev dræbt.

Men attentatmanden Stephen Paddock bag nedskydningen af 58 koncertgæster i Las Vegas i oktober sidste år, brugte dem til at gøre sine våben mere effektive, så hans kugleregn mod forsvarsløse koncertgængere kom i endnu hurtigere rækkefølge.

Meldingen er det første konkrete skridt fra præsidenten som følge af et voksende pres fra elever på Marjory Stoneman Douglas High School. Siden angrebet har de iværksat en kampagne med krav om at våbenloven skærpes. De har også planlagt en stor demonstration i Washington den 24. marts under overskriften: March for vores liv.

Donald Trumps værste fjende er en gymnasielev på 18 år Efter en skolemassakre i Florida protesterer elever mod præsidenten og mod våbenlobbyen NRA - blandt andre Emma Gonzales, der mistede 17 skolekammerater.

Om og hvornår et muligt forbud vil kunne træde i kraft ligger dog hen i det uvisse.

USA’s magtfulde våbenlobby, NRA, indikerede efter Las Vegas-skyderiet, at det støttede indførelsen af mere regulering på salg af udstyr som "bump stocks." Men NRA har ikke sagt, at den støtter et direkte forbud, og selvom både Demokrater og Republikanere efter angrebet sagde, at det skulle forbudes, er et konkret udspil til Kongressen fra Demokraten Dianne Feinstein endt i syltekrukken.

En elev fra Stoneman Douglas High, Sofie Whitney, kaldte Trumps udmelding et skridt i den rigtige retning.

»Men der er så meget mere at gøre. Det kunne have stoppet drab i Las Vegas, men ville ikke have hjulpet på min skole,« siger hun til CNN.

Trump signalerede i weekenden også, at han støtter et tværpolitisk udspil, der skal sikre bedre baggrundskontrol af personer inden våbenkøb. Reelt er der tale om at reparere huller i det nuværende system, som ikke fungerer optimalt, fordi deltstater og forsvaret ofte undlader at lægge de relevante informationer ind i FBI's føderale register (NICS). Dette var årsagen til, at Devin Patrick Kelley, attentatmanden bag et kirkeskyderi i Texas i november sidste år, var i stand til at købe et våben og dræbe 26 mennesker.

Det ville dog formentlig ikke have stoppet massakren i Florida, idet attentatmanden, Nikolas Cruz, købte sine våben lovligt.