Prominente navne synger nu med i koret af kritikere, der forlanger strammere våbenkontrol i USA.

Skuespilleren George Clooney og hans hustru Amal, der er menneskerettighedsadvokat, har doneret 500.000 dollar - det svarer til ca. 3 mio. kr. - til demonstrationen "March for Our Lives", som er blevet stablet på benene af unge studerende.

Det berømte ægtepar er blevet berørt af de unges »mod og veltalenhed«, lyder det i en udtalelse.

»Vores børns liv afhænger af det,« skriver George Clooney i udtalelsen ifølge Variety.

Marchen kom på tegnebrættet, efter en 19-årig tidligere elev på Marjory Stoneman Douglas High School i delstaten Florida dræbte 17 og sårede næsten lige så mange ved et skoleskyderi.

Det skete den 14. februar, og opråb fra de overlevende og andre kritikere af våbenloven har spredt sig som ringe i vandet på sociale medier. De er vrede over, at politikerne ikke handler, og de vil ikke længere agere skydeskiver, lyder det bl.a.

Siden skoleskyderiet har flere mindre demonstrationer fundet sted. Som da sværme at teenagere mandag slog sig ned på fortovet foran Det Hvide Hus, hvor flere lagde sig på jorden - nogle indhyllet i det amerikanske flag - for at signalere død.

Den 24. marts forventes protesterne at kulminere i Washington, når "March for Our Lives" løber af stablen. Her har Clooney-parret tænkt sig at deltage sammen med de overlevende og andre, der støtter sagen. Deres gerning har fået andre kæmpestjerner til at følge trop.

Filmskaberen Steven Spielberg og hans hustru, skuespilleren Kate Capshaw, meddeler, at de vil matche beløbet og deltage i demonstrationen sammen med Clooney-parret og de studerende.

Tv-stjernen Oprah Winfrey skriver på Twitter, at hun »ikke kunne være mere enig« med hr. og fru Clooney, og at hun ligeledes vil donere 500.000 dollar.

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard.— Oprah Winfrey (@Oprah) 20. februar 2018

»Disse inspirerende unge mennesker minder mig om Freedom Riders (aktionen Frihedsrejsende, red.) fra 60'erne, som også havde fået nok og sørgede for, at deres stemmer blev hørt,« skriver hun, der henviser til aktivisterne, der dengang satte spotlys på bedre forhold for sorte borgere ved at protestere over raceadskillelse i busserne.

Den amerikanske forretnings- og filmmand Jeffrey Katzenberg og hans hustru, Marilyn, har desuden meldt ud, at de vil deltage i marchen, og at parret ligeledes matcher donationen på 500.000 dollar.

Foreløbig har præsident Donald Trump meddelt, at han har bedt sin justitsminister undersøge, om såkaldte bump stocks - tilbehør, der gør våben til fuldautomatiske dræbermaskiner - kan forbydes i USA. Det havde ikke gjort nogen forskel ved dødstallet i Florida, hvor gerningsmanden ikke brugte bump stocks til at gøre sit våben mere effektivt.

Det kunne til gengæld have skånet liv i Las Vegas, hvor Stephan Paddock i oktober dræbte 58 ved et masseskyderi, hvor han brugte tilbehøret.

I Florida skal man være 21 år for lovligt at købe håndvåben - og for den sags skyld alkohol. En 18-årig har til gengæld lettere adgang til angrebsgeværer som den AR-15 riffel, som attentatmanden fra skoleskyderiet benyttede.

Tirsdag aften stemte politikerne i Repræsentanternes Hus imod et forslag om et muligt forbud mod salg og besiddelse af visse typer våben.