Ansat på skole har afværget et muligt skoleskyderi i USA

Myndighederne i Californien siger, at de har afværget et muligt masseskyderi på en skole i byen Whittier i den sydlige del af den amerikanske delstat, efter at en ansat på en skole overhørte en utilfreds elev true med at åbne ild.

Det oplyser sherifkontoret i Los Angeles.

Truslen kom dagen før massakren i Florida, hvor en 19-årig skød og dræbte 17 mennesker på Marjory Stoneman Douglas High School.

19-årig har tilstået massedrab på skole i Florida

En talskvinde for sheriffens kontor i Los Angeles, Nicole Nishida, siger, at der er blevet fundet flere skydevåben og ammunition under en ransagning på en elevs bopæl.

Politiet har ikke offentliggjort yderligere detaljer, men der er bebudet en pressekonference om sagen onsdag morgen lokal tid.

En stor gruppe high school-elever, som overlevede det blodige skoleskyderi i Florida den 14. februar, er efterfølgende rejst til deres delstatshovedstad for at presse politikerne til at stramme våbenloven.

Efter skolemassakre: Trump vil forbyde tilbehør, der gør våben til fuldautomatiske dræbermaskiner

17 af deres venner og lærere blev dræbt, og 13 andre blev såret, da den tidligere elev Nikolas Cruz åbnede ild på skolen Stoneman Douglas.

De studerende har soveposer, puder og bagage med på turen til Tallahassee.

Eleverne vil lægge pres på delstatens politikere. Deres håb er, at republikanerne, som har flertallet, vil overveje strengere våbenlove.

Elevprotester efter skolemassakre i Florida breder sig: Strammere våbenlov nu, lyder kravet

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har efter skyderiet via sin talskvinde sagt, at han støtter en stramning af baggrundstjek af våbenkøbere.

Trump besøgte fredag flere ofre for skoleskyderiet i Florida sammen med sin kone, Melania Trump.