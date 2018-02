Mistænkt 19-årig: En bortvist våbenelsker, der havde planlagt angrebet længe

SAN FRANCISCO – De foreløbige detaljer om, hvordan en attentatmand bag et masseskyderi på en high school i det sydlige Florida onsdag gik amok med en riffel, er en kulderystende fortælling.

Den mistænkte gerningsmand, den 19-årige Nicolas de Jesus Cruz, begyndte sin blodige mission på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland nord for Miami ved tretiden lige inden, det ringede ud fra sidste time.

Først skød han tre uden for. En af dem var tilsyneladende en tilfældig person på et gadehjørne.

Så bevægede han sig ind i skolebygningen, som han kendte godt. For et år siden var han selv elev her, inden han blev bortvist af disciplinære årsager.

Mindst 17 døde i skoleskyderi i Florida; mistænkt attentatmand identificeret

Cruz havde på dette tidspunkt angiveligt trukket en gasmaske ned over sit ansigt og smed en røgbombe, inden han udløste brandalarmen. Da elever strømmede ud fra deres klasseværelser, begyndte han at skyde med sin halvautomatiske AR-15 riffel, fortalte Floridas senator Bill Nelson, efter at han havde fået en briefing af FBI.

Det var en strategi, som formentlig udtænkt for at dræbe flest muligt og var effektiv. Cruz slog 12 personer ihjel inde på skolen, inden de fik chancen for at løbe væk eller gemme sig.

Kaosset, der fulgte, blev forstærket af, at skolen med mere end 3.000 elever er enorm. For at anholde attentatmanden, måtte politiet finde ud af, hvor han var, og Cruz formåede at flygte fra gerningsstedet ved at blande sig med de øvrige elever, da de stormede ud. Han blev senere anholdt i nabobyen, Coral Springs, nogle kilometer derfra.

Tidligere på dagen ventede forældre ængsteligt uden for skolen, mens politiet stadig jagtede attentatmanden og mange elever gemte sig inde på skolen. Foto: AP/AMY BETH BENNETT

Dødstallet voksede igen, da yderligere to døde på hospitalet af deres sår. Sammenlagt har mindst 17 mistet livet, men det kunne være gået værre, hvis skolens elever ikke have haft øvelser i at håndtere sådanne situationer: De låste og blokerede dørene til deres klasseværelser og slukkede deres mobiltelefoner, så en opringning ikke ville afsløre, hvor de var.

Ifølge sherif i Broward County, Scott Israel, hvis tre børn alle har gået på skolen, er motivet uklart. Cruz var på angrebstidspunktet elev på en anden skole i amtet. Til gengæld synes det at være noget, som han havde tænkt over længe.

Ifølge CNN skrev den 19-årige i oktober sidste år på nettet: Jeg har lyst til at skyde mennesker med min AR-15. Og for seks måneder skrev han: Jeg vil dræbe så mange, jeg kan.

Ifølge New York Times har han også lagt flere billeder på instagram af sig selv med våben. Et billede viser adskillige våben på en seng.

En elev, Chad Williams, fortalte til Reuters, at Cruz var »fuldstændig skør med skydevåben« og hele tiden gik rundt med fagblade om våben.

»Han var en slags udstødt. Han havde ikke mange venner. Han kunne finde på at gøre vilde ting for at få folk til at grine. Han var lig med ballade.«

OVERBLIK: Nogle af de værste skoleskyderier i USA

Andre elever har fortalt til CNN, at han var af den type, som gjorde gengæld, hvis han følte sig trådt på. Han gik i mørkt tøj, malede mærkelige tegn på sine arme, men var også genert.

»Alle forudså det her,« sagde en elev til journalister på stedet.

En anden elev udtalte til WFOR, en tv-station i Miami, at andre elever havde joket med, at hvis nogen satte ild til skolen, så ville det være Cruz. Derfor var mange bange for ham og holdt sig fra ham.

I skoletimerne skabte han dog ikke uro, men var stille, fortalte Jim Gard, en matematiklærer på Douglas High, til New York Times, som havde Cruz i hans klasse i året 2016-17.

Men Gard fortalte også, at skoleadministrationen var blevet bekymret over noget i hans opførsel og havde advarede ansatte om ham i emails.

Efter han blev bortvist tog Cruz ifølge New York Times et job i en Dollar Tree-butik et par kilometer fra skolen, inden han fik ansættelse i en anden butik, der var tættere på hans hjemadresse. En tidligere kollega, der tog telefonen, talte pænt om ham.

»Han er en fin fyr,« sagde kollegaen til avisen.