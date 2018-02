Overblik: Nogle af de værste skoleskyderier i USA

USA er blevet ramt af adskillige skoleskyderier gennem de seneste år.

Alene i år er der blevet åbnet ild på amerikanske skoler 18 gange, og otte gange har det resulteret i dræbte eller sårede.

Senest blev en high school i Parkland i delstaten Florida onsdag eftermiddag ramt af et skyderi, der har kostet mindst 17 mennesker livet.

Her følger et overblik over en række andre voldsomme skoleskyderier i USA:

* 14. december 2012 i Newtown, Connecticut:

20-årige Adam Lanza skyder og dræber først sin mor, inden han dræber 20 børn og seks voksne på skolen Sandy Hook. Herefter begår han selvmord.

* 16. april 2007 i Blacksburg, Virginia:

23-årige Cho Seung-hui skyder og dræber 32 personer på universitetet Virginia Tech. Herefter skyder han sig selv. Skyderiet er det dødeligste skoleskyderi i USA's historie.

* 14. februar 2008 i Dekalb, Illinois:

27-årige Steven Kazmierczak træder ind i et auditorium og skyder og dræber fem personer på universitet Northern Illinois. 16 personer bliver såret. Gerningsmanden skyder efterfølgende sig selv.

* 2. oktober 2006 i Nickel Mines, Pennsylvania:

Den 32-årige lastbilchauffør Charles C. Roberts dræber fem piger på en lille amish skole. Han dræber efterfølgende sig selv.

* 21. marts 2005 ved Red Lake Indian Reservation, Minnesota:

Den 16-årige high school-studerende Jeff Weise skyder og dræber sin bedstefar og en af hans venner. Herefter tager han hen til den lokale high school, hvor han dræber fem studerende, en lærer og en sikkerhedsvagt. Han dræber efterfølgende sig selv.

* 20. april 1999 i Littleton, Colorado:

De to teenagere Eric Harris og Dylan Klebold åbner ild på Columbine High School. De dræber 12 studerende, en lærer og sårer mere end 20 personer. De dræber begge sig selv efterfølgende.

Kilder: The Guardian, Reuters og Florida Today.