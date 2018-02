FBI-chef modsiger Det Hvide Hus i ophedet strid om sikkerhedsclearing

SAN FRANCISCO -FBI’s chef, Christopher Wray, modsagde tirsdag Det Hvide Hus i en ophedet strid om sikkerhedsclearinger af ansatte.

Sagen drejer sig om en tidligere nøglearbejder, Rob Porter, til præsident Donald Trump, som i sidste uge måtte gå, efter at beskyldninger fra hans to tidligere ekskoner om hustruvold blev offentliggjort.

Det Hvide Hus har sagt, at FBI først i sommeren sidste år sendte den en delrapport om problemer med Porters baggrund. Der var en opfølgning i november, men sikkerhedsclearingen af den tidligere stabssekretær nåede aldrig at blive færdiggjort.

Porter-sagen og Trumps historie med at forsvare mænd, der beskyldes for at skade kvinder

Ved en høring til Senatets efterretningsudvalg sagde Wray imidlertid, at FBI allerede i marts sidste år sendte sin første delrapport på Porter. Undersøgelsen af hans baggrund var færdig i slutningen af juli. I november fik agenturet en anmodning om at en opfølgning, og i januar – flere uger før Porter-sagen nåede mediernes forsider – blev sikkerhedstjekket af hans baggrund formelt afsluttet.

Wrays udlægningen af tingene antyder, at Det Hvide Hus i værste fald har løjet om, hvad den vidste, og i bedste fald ikke havde styr på det.

Det sidste er potentielt også et problem: Sagen har afdækket, at der er mellem 30 og 40 personer i Det Hvide Hus, som et år inde i Trumps præsidentperiode stadig ikke har fået en permanent sikkerhedsclearing, men alligevel har adgang til topfortrolige oplysninger. En af den er Trumps svigersøn, Jared Kushner.

Foto af en ekskone med et blåt øje har udløst storm: Dækkede Trumps stabschef over voldsmand? Sag om hustruvold ryster Det Hvide Hus og Trumps stabschef, John Kelly.

Wrays høringssvar kan også øge presset på Det Hvide Hus stabschef John Kelly.

»Hvis dette er sagen, kan jeg ikke se, hvordan stabschefen kan blive på posten,« sagde Robert Menendez, en Demokratisk senator fra New Jersey, til CNN.

Tidligere kommunikationschef i Det Hvide Hus, Anthony Scaramucci, der sidste sommer berømmeligt kun nåede at sidde i stillingen i 11 dage, inden Kelly fik ham vippet ud igen, tweetede: »Baseret på høringssvar fra FBI, så kendte Det Hvide Hus’ stabschef John Kelly for mindst seks måneder siden med næsten sikkerhed til troværdige beskyldninger om hustruvold begået af Rob Porter – og tvang så andre til at lyve om tidslinjen Uundskyldeligt. Kelly må gå af.«

Daniel Coats, direktør for USA’s Nationale Efterretninger, afviste ved høringen i Senatet at kommentere på Porters sag eller på de mange manglende permanente sikkerhedsclearinger.

Men generelt, sagde Coats, bør folk med midlertidig clearing kun have begrænset adgang til klassificerede informationer.