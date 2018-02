Trump efter flere sager om hustruvold i sin stab: »Noget er sandt, noget er falsk«

To nøglemedarbejdere har i løbet de seneste dage forladt Det Hvide Hus i vanære, og begge gange har deres tidligere koner spillet en hovedrolle.

Først måtte præsident Donald Trumps rådgiver Rob Porter melde sin afsked, efter to tidligere koner har beskyldt ham for fysisk og psykiske overgreb.

Foto af en ekskone med et blåt øje har udløst storm: Dækkede Trumps stabschef over voldsmand? Sag om hustruvold ryster Det Hvide Hus og Trumps stabschef, John Kelly.

Siden sagde taleskriveren David Sorensen op, efter hans tidligere hustru har anklaget ham for vold.

Begge mænd har kategorisk afvist alle beskyldninger som »falske«.

Netop tvivlen om skyldsspørgsmålet i den slags sager adresserede Donald Trump lørdag i et tweet, hvor han opfordrede folk til at lade være at dømme anklagede personer på forhånd.

»Folks liv bliver smadret alene på grund af beskyldninger. Noget af det er sandt, noget er falsk. Noget er gammelt, noget er nyt. Der er ikke nogen vej tilbage for folk, der bliver udsat for falske anklager - deres liv og karrierer er væk. Er der ikke længere noget, der hedder retfærdig rettergang?« skriver præsidenten på Twitter.

Donald Trump har tidligere rost Rob Porter for at have gjort et godt stykke arbejde. Han ønskede ham en god fremadrettet karriere og fremhævede, at det var en hård tid for ham.

Samtidig lagde han vægt på, at den tidligere rådgiver har erklæret sig selv uskyldig.

»Og det er I nødt til at huske,« lød det fra præsidenten.

Udtalelserne har blandt andet fået den tidligere vicepræsident Joe Biden til at kritisere Donald Trump.

»Jeg hørte Trump ønske ham (Rob Porter, red.) held og lykke og sige, at han har meget talent. Det er som at sige, at en øksemorder er en god maler,« lød det fra den tidligere vicepræsident fra en konference i Indianapolis.

»Oversæt det til hverdagssprog,« fortsætte han:

»Findes der anden kriminalitet - og dette er kriminalitet - hvor man kan argumentere for, at vi skal ignorere det, fordi vedkommende er god til noget?«