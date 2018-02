Biden om Trumps svar i sag om hustruvold: Som at prise øksemorder for at være en god maler

SAN FRANCISCO

USA's tidligere vicepræsident Joe Biden var fredag nådesløs i sin kritik af Donald Trump.

Den siddende præsident har lovprist en tidligere nøglemedarbejder, der i denne uge blev tvunget ud af Det Hvide Hus som følge af beskyldninger om hustruvold fra to ekskoner.

Ikke desto mindre roste Trump fredag sin tidligere rådgiver Rob Porter for at have gjort et godt stykke arbejde. Han ønskede ham en god fremadrettet karriere og fremhævede, at det var en hård tid for ham.

Det sammenlignede Biden med at komme med en opsigtsvækkende sammenligning.

»Lige inden jeg gik på scenen, hørte jeg Trump ønske ham held og lykke og sige, at han har meget talent. Det er som at sige, at en øksemorder er en god maler,« lød det fra den tidligere vicepræsident fra en konference i Indianapolis.

»Oversæt det til hverdagssprog,« fortsætte han:

»Findes der anden kriminalitet - og dette er kriminalitet - hvor man kan argumentere for, at vi skal ignorere det, fordi vedkommende er god til noget?«

Sagen har i denne uge ramt Det Hvide Hus som en lavine, efter en af de tidligere ekskoner har offentliggjort et billede af sig selv med et blåt øje, som den tidligere Trump-rådgiver angiveligt gav hende.

Det er også kommet frem, at den tidligere rådgiver trods sit nære forhold til præsidenten ikke havde fået permanent sikkerhedsclearing fra FBI som følge af beskyldningerne. Med andre ord har nogen i Det Hvide Hus hele tiden haft viden om sagen, men har besluttet at ignorere det, fordi Porter hævdede, at han var uskyldig.

Sagen er uheldig for Trump, fordi den kun er den seneste af en række sager, hvor han beskyldes for at signalere, at kvinder er utroværdige vidner.

Først var der beskyldningerne mod ham selv under præsidentvalget, hvor han kaldte alle kvinderne bag anklagerne løgnere.

Så var der suppleringsvalget til Senatet i Alabama sidste år, hvor Trump støttede den republikanske kandidat, Roy Moore, trods anklager om seksuel upassende adfærd over for unge piger og i et enkelt tilfælde en mindreårig.

Og nu er der sagen om Rob Porter, hvor Trump fredag valgte at fremhæve, at den tidligere rådgiver har erklæret sig selv uskyldig.

»Og det er I nødt til at huske,« lød det fra præsidenten.

