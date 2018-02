Omstridt notat: FBI ville ikke have Trump som præsident

Et notat om forbundspolitiet FBI's undersøgelse af en mulig russisk forbindelse til præsident Donald Trumps valgkampagne er fredag blevet offentliggjort.

Det sker, efter at Trump har godkendt, at dokumentet med en række fortrolige oplysninger kan lægges frem for offentligheden.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i Kongressen og er stærkt omstridt.

Dets indhold peger i retning af, at der i FBI blev arbejdet for, at Trump ikke skulle vinde præsidentvalget i efteråret 2016. Det mener republikaneren Devin Nunes, der står i spidsen for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

- Udvalget har opdaget alvorlige brud på offentlighedens tillid, og det amerikanske folk har ret til at vide, når embedsfolk i helt afgørende institutioner misbruger deres magt med et politisk mål for øje, siger han.

Trump siger god for at lægge kontroversielt notat frem

I det fire sider lange notat bliver der lagt vægt på, at FBI og justitsministeriet fik lov til at overvåge en af Donald Trumps kampagnearbejdere på et spekulativt grundlag.

Republikanerne skriver i notatet, at tilladelsen til overvågningen primært blev givet på baggrund af informationer i en omstridt rapport. Rapporten handlede om Trumps forbindelser til Rusland og var blevet udfærdiget af en tidligere britisk efterretningsagent. Demokraterne betalte for, at rapporten blev lavet.

I notatet bliver det nævnt, at manden bag rapporten, Christopher Steele, skulle have været "desperat efter, at Donald Trump ikke blev valgt".

Hemmeligstemplet dokumentet har oppisket en kategori 5-storm i Washington Et kontroversielt republikansk memo om aflytning af en Trump-rådgiver mødes med protester fra FBI og Demokraterne.

Hverken forbindelsen til Demokraterne ellers Steeles påståede antipati mod Trump blev angiveligt nævnt, da FBI og justitsministeriet søgte om tilladelse til overvågningen.

- Det, der sker i vores land, er en skændsel, siger Trump efter at have læst notatet.

- En masse folk bør skamme sig, lyder det fra præsidenten.

FBI har advaret mod offentliggørelsen af notatet, fordi sikkerhedstjenesten mener, at det er misvisende. Det samme gælder Demokraterne.

Amerikanske medier har spekuleret i, at offentliggørelsen kan få FBI's chef, Christopher Wray, til at forlade sin post i vrede.