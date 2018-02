Trump hævder, hans State of the Union-tale satte historisk seerrekord: Tallene siger noget andet

SAN FRANCISCO

I et tweet hævdede præsident Trump torsdag, at flere seere end nogensinde i historien tunede ind for at se hans tale om unionens tilstand til Kongressen tidligere på ugen.

»Tak for alle de pæne komplimenter og anmeldelser af State of the Union-tale,« skrev Trump:

»45,6 millioner mennesker kiggede med; det højeste tal i historien,« fortsatte han.

Det er langt fra at være rigtigt.

Mens tallet, som præsidenten gengiver, svarer til det estimat, som selskabet Nielsen har frigivet, er det mere end 22 millioner færre end de 66,9 millioner amerikanere, der fulgte med, da Bill Clinton i 1993 talte til begge kamre i den amerikanske Kongres.

Barack Obama trak 52 millioner seere ved sin tale i 2009.

62 millioner fulgte ved George W. Bush' tale i 2003.

Selv Trump lå med 48 millioner seere højere, da han i februar sidste år, for første gang talte til begge kamre, hvilket dog ikke var en State of the Union-tale.

Tallet fra Nielsen er opgjort på baggrund af seere, som så talen på sendenet, kabel og BPS. Enten live eller på dagen. Det indeholder ikke data fra streaming, hvilket har vokset i popularitet i de seneste år. Men det er svært at måle.

Det er ikke klart, hvorfra Trump har fået opfattelsen at, at seertallet ved hans tale satte rekord. CNN har spekuleret i, at Fox News – som Trumps ofte foretrækker – torsdag morgen nævnte tallet 45,6 millioner og talte om en rekord for seertallet på Fox.

Efter Trumps tweet fulgte Fox News Research selv op med et tweet, der viser seertallet for alle State of the Union-taler tilbage til 1993.

Det er ikke første gang, at Trump har pustet tal op.

Dagen efter sin indsættelse sendte præsidenten sin daværende talsmand, Sean Spicer, i byen for at irettesætte medierne for at rapportere, at folkemængden, der var mødt op for at se Trump aflægge ed, var mindre end ved tidligere præsidenter.

»Det er det største publikum, der nogensinde er set ved en indsættelse. Punktum. Både i antal personer og i hele verden,« meddelte Spicer.