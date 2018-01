Det Hvide Hus udvander løfte, som Demokrater fik for kovending i budgetstrid

SAN FRANCISCO

Demokrater i det amerikanske Senat gik mandag med til at genåbne USA’s føderale statsapparat mod, at Republikanere lovede seriøse forhandlinger om en permanent løsning for de omkring 700.000 udokumenterede migranter, der kom til USA som børn og efter marts risikerer deportation.

Det løfte er dog allerede blevet udvandet af Det Hvide Hus.

Ved en briefing gjorde Det Hvide Hus’ pressetalskvinde, Sarah Sanders, det klart, at der ikke bliver nogen aftale om de såkaldte dreamers (drømmere), uden at Demokraterne samtidig bakker op om en bredere pakke, der også indeholder en indvandrerreform og finansiering til præsident Donald Trumps valgløfte om at bygge en mur på grænsen til Mexico.

»Daca har stor prioritet,« sagde Sanders med henvisning til drømmerne: »Men vi vægter alle dele (af pakken) lige højt, og vi vil ikke gøre det uden de andre komponenter. Det er lidt som at have en stol med to ben. Det virker ikke særlig godt.«

Trump sagde ellers tilbage i november, at drømmerne ikke har noget at bekymre sig om. Men han har også krævet en reform af kædemigration; det vil sige retten til, at lovlige indvandrere kan hente ægtefolk, forældre eller børn med sig til USA. Præsidenten ønsker også at stoppe det såkaldte migrationslotteri, hvor personer kan vinde retten til søge om at migrere til USA.

På spørgsmålet, om det betyder, at de 700.000 unge risikerer at begynde at blive deporteret, hvis der ikke ligger en aftale til marts, når den lov, som i dag beskytter dem, udløber som følge af et dekret fra Trump, svarede Sanders:

»Det har vi ikke afgjort. Vi håber, at vi ikke er nødt til at komme dertil. Vi håber, at Demokraterne er indstillet på at arbejde med os.«

Lukker Washington ned på et-året for Trumps indsættelse?

Det er ikke kun Det Hvide Hus, som kan lægge forhindringer i vejen.

Løftet til Senatets Demokrater indebærer, at Republikanere vil tage en åben debat om drømmerne i Senatet, hvis der ikke allerede er indgået en aftale, når det nye, kortsigtede budget udløber om tre uger.

Men selvom der er tegn på, at Senatet kan finde flertal for en løsning, giver det ingen garanti for, at en aftale kan komme igennem Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har et stort flertal.

Derfor jubler Republikanerne over, hvordan det tre dage lange budgetopgør, er endt, ligesom mange Demokrater ærgrer sig over, at de blinkede først. Blandt andet har Dianne Feinstein, en Demokrat fra Californien, kaldt resultatet skuffende, fordi aftalen ikke giver drømmerne nogen garanti.

Det kortsigtede budget vil holde det føderale statsapparat kørende indtil den 8. februar.