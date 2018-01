Lukker Washington ned på et-året for Trumps indsættelse?

SAN FRANCISCO

Det går godt i USA. Økonomien boomer. Arbejdsløsheden er på sit laveste niveau i fem år.

Alligevel risikerer Washingtons regeringskontorer fredag efter midnat; præcist et år efter indsættelsen af Donald Trump som præsident, at måtte lukke ned og sende ansatte hjem.

Mens det økonomiske maskinrum spinder, er den politiske splittelse vokset. Og hvis ikke Republikanere og Demokrater formår at bygge bro og blive enige om en budgetaftale, vil regeringen efter kl. 00 natten til lørdag ikke længere have midler til at betale sine regninger.

Kernen i striden er konkurrerende løfter til vælgerne.

Trump har lovet sin base at slå hårdt ned på illegale migranter og at bygge en stor mur på grænsen til Mexico. Demokraterne har omvendt lovet deres vælgere, at de vil beskytte unge, udokumenterede indvandrere, som blev bragt til USA som børn af deres forældre og efter marts risikerer deportation.

Oprindeligt gik præsidenten efter en stor, tværpolitisk aftale, der indeholdt det hele, inklusiv en gennemgribende migrationsreform. Men den plan endte i sidste uge i kaos.

Republikanere og Demokrater var egentligt nået frem til et kompromisforslag, som de havde arbejdet på i fire måneder. Men Trump, der på forhånd havde signaleret, at han ville underskrive det, som de kom med, skiftede holdning. Han fik samtidig kløften til at vokse, da han på et møde ifølge rapporter kaldte afrikanske nationer og Haiti for »lortestedder.«

Nu arbejder Kongressen i stedet på endnu en kortvarig budgetaftale, der skal sikre regeringen penge en måned mere og vil give parterne længere tid til at forhandle.

Planen fik natten til fredag dansk tid opbakning fra et flertal i Repræsentanternes Hus, men det er stadig usikkert, om den også vil blive blåstemplet i Senatet.

Trump hjalp torsdag ikke, da han torsdag med en række tweets modsagde sit eget parti og skabte usikkerhed om, hvad han skrive under på.

Præsidenten meddelte blandt andet, at finansiering af et børnesygesikringsprogram (Chip) ikke bør være del af en kortvarig aftale. Dette er ellers en gulerod, som Republikanerne har brugt til at lokke Demokraterne med, eftersom det republikanske regeringsparti har brug for Demokratisk støtte for at samle de 60 stemmer, det kræver, at få planen igennem Senatet.

Præsidenten slog også fast, at der ikke kan indgås en aftale, uden at den inkluderer et kompromis om hans grænsemur og beskyldte Demokraterne for at være ligeglade med konsekvenserne af en nedlukning.

Forvirringen irriterede torsdag tydeligt Republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

»Jeg leder efter noget, som præsidenten støtter. Han har endnu ikke indikeret, hvilke tiltag han er villig til at støtte. Så snart vi ved det, er jeg sikker på, at vil stoppe med at snurre rundt om os selv,« sagde McConnell.

Chuck Schumer, Demokraternes leder i Senatet, beskyldte præsidenten for at være årsagen til kaosset.

»Det eneste, der står i vejen for os, er den ubønhørlige strøm af kaos, der kommer fra den anden ende af Pennsylvania Avenue (hvor Det Hvide Hus ligger). Vi ved knap nok, hvem vi skal forhandle med,« sagde han.

Mindst ni demokrater i Senatet, som har støttet tidligere budgetforlængelser, har ifølge Washington Post allerede besluttet, at de ikke vil støtte den nye pakke, fordi de er trætte af kortvarige løsninger. Dette er allerede det fjerde kortvarige budget siden september.

Hvis Washington lukker ned, vil det være første gang, at det sker, mens både Huset, Senatet og Det Hvide Hus er kontrolleret af det samme parti.

Sidst, at en nedlukning fandt sted, var i 2013 under præsident Barack Obama. Her varede lukningen i 16 dage og skyldtes, at Republikanerne uden held forsøgte at tvinge ændringer af Obamacare igennem.

Denne gang forsøger Republikanere at skubbe Demokraterne ud i en situation, hvor de skal vælge mellem finansiering af børnesygesikring samt beskyttelse af af illegale, unge migranter – eller at se regeringen lukke ned.

Muligvis har Trump dog slet ikke noget imod dette. For otte måneder siden – i forbindelse med et andet opgør med Demokraterne om budgettet – tweetede Trump, at USA har brug for en »god regeringslukning.«

Nu får han måske, hvad han har bedt om.