Der er blevet fundet børneporno på en computer tilhørende Stephen Paddock, gerningsmanden i Las Vegas-massedrab.

Det skriver The Independent.

Det oplyser politiet efter en tre måneder lang efterforskning, hvor politiet i Las Vegas har offentliggjort en rapport om masseskyderiet, hvor 58 personer døde og mindst 500 personer blev skadet.

Gerningsmands skud dræbte alle 58 ofre i Las Vegas-massakre

Rapporten besvarer dog stadig ikke det mest centrale spørgsmål:

»Denne rapport besvarer ikke alle spørgsmål, og heller ikke det største spørgsmål om, hvorfor han gjorde, hvad han gjorde,« siger sheriff Joe Lombardo fra politiet i Las Vegas.

Stephen Paddock skød ud mod en countrymusikfestival fra en balkon på 32. etage i et hotelværelse i Las Vegas, hvor han havde boet i et par uger. I ugerne op til havde han opført sig »mærkeligt« og ofte kigget ud af hotelvinduerne fra flere forskellige vinkler, har hans kæreste fortalt.

Efterfølgende begik han selvmord. Han efterlod ikke oplysninger om sit motiv.

Las Vegas-drabsmands bror er anholdt for børneporno

Politiet fandt umiddelbart efter gerningstidspunktet en masse våben, som Stephen Paddock havde købt lovligt.

I den nye rapport fremgår det, at politiet udover våben også har fundet hundredvis af pornografiske billeder af børn på fire forskellige bærbare computere, der tilhørte den 64-årige Stephen Paddock. Der blev også fundet snorkleudstyr, overvågningsudstyr, notesblokke rundt omkring i lokalet, hvor der bl.a. var tekniske noter af afstande og oplysninger om pistolkugler.

Hans bror, Bruce Paddock, blev i oktober anholdt og sigtet for besiddelse af børneporno. De to brødre har dog ikke haft kontakt i over ti år, har Bruce Paddock oplyst.

I forbindelse med udgivelsen af rapporten har politiet oplyst, at det fortsat efterforsker en anden person i forbindelse med sagen. Man formoder dog stadig, at Stephen Paddock handlede alene.