Nye oplysninger: Kæreste til Vegas-massemorder vidste måske, at noget var på færde

I oktober dræbte den 64-årige Stephen Paddock 59 mennesker og sårede omkring 500 i Las Vegas.

Fra 32. etage på Hotel Mandalay Bay i Las Vegas skød Stephen Paddock på stor gruppe mennesker, der var samlet til en musikfestival.

Marilou Danley, kæresten til massemorderen fra Las Vegas, Stephen Paddock.

Fredag offentliggjorde den føderale anklager en ny rapport med over 300 siders oplysninger og analyser af sagen.

Intet har indtil nu tydet på, at andre var involveret. I medierne er den 64-årige mand blevet kaldt for en enlig ulv.

»Det faldt mig aldrig ind, at han var ved at planlægge noget voldeligt mod nogen,« sagde hans kæreste, Marilou Danley efter episoden.

Kæresten til Las Vegas-massemorderen: »Det faldt mig aldrig ind, at han planlagde noget voldeligt.«

Men i rapporten kan man nu læse, at Marilou Danleys udviste mistænkelig adfærd omkring gerningstidspunktet. Det skriver Las Vegas Review-Journal.

Politiafdelingen i Las Vegas har noteret, at Marilou Danley slettede sin Facebook-profil få timer efter skyderiet - men inden at Stephen Paddocks navn blev offentliggjort i medierne.

Skyderiet begyndte klokken 22.00 lokal tid den 1. oktober. Lidt over fire timer senere slettede Marilou Danley sin profil på Facebook. Først en time efter offentliggjorde myndighederne Stephen Paddocks identitet.

Ifølge dokumentet kan det være tegn på, at Marilou Danley forsøgte at skjule sit forhold til massemorderen, skriver New York Post.

Marilou Danley var på Filippinerne for at besøge sin familie, da skyderierne fandt sted. Rejsen havde hun fået af sin kæreste. Mens hun var der, sendte Paddock hende 100.000 dollars til huskøb.

»Jeg var taknemmelig, men ærligt var jeg også var bekymret for, at den uventede rejse hjem og bagefter pengene var en måde for ham at slå op med mig,« sagde hun efterfølgende til politiet.

Danley rejste frivilligt til Las Vegas, da FBI havde lokaliseret hende. Hun udtalte, at hun ville samarbejde med myndighederne i forbindelse med undersøgelserne af Paddocks motiv.