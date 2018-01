Læger i bøn til Trumps personlige læge: Hans mentale helbred bør undersøges

Den amerikanske præsident, Donald Trumps, personlige læge, Ronny Jackson, har netop konstateret, at den 71-årige har et »fremragende« helbred.

Men spørger man en lang række læger og ansatte inden for sundhedsområdet, så mangler der noget i den ligning. For præsidentens årlige helbredsundersøgelse indebar ikke nogen undersøgelse af Trumps mentale tilstand, og det er der behov for, mener lægerne.

I et brev, som CNN er kommet i besiddelse af, stilet til Ronny Jackson, opfordrer de ham til at foretage en neurologisk undersøgelse af præsidenten.

Det Hvide Hus: Præsident Trumps helbred er fremragende

Brevet er skrevet, umiddelbart før Jackson skulle foretage sin undersøgelse, og allerede på det tidspunkt havde Det Hvide Hus gjort klart, at man ikke ville udføre psykiatriske test.

»Vi vil på det stærkeste råde og opfordre dig til at følge de standardprocedurer, som gælder, når man foretager fysiske undersøgelser af patienter på 66 år og derover ifølge Medicares retningslinjer. Her skal undersøgelsen indbefatte en evaluering af den 71-årige præsidents neurologiske helbred, inklusiv kognitive og mentale helbredsfunktioner,« lyder det i brevet, som er underskrevet af 40 læger, psykologer, terapeuter og andre fra sundhedsvæsenet.

De hæfter sig ved, at en sådan undersøgelse er særligt vigtig set i lyset af beretninger om en præsident, som har stadigt sværere ved at forstå komplekse tanker, som vrøvler og finder det vanskeligt at færdiggøre en tanke.

De henviser også til tilfælde, hvor Trumps tale har været sløret og lister yderligere af præsidentens påståede problemer op. Problemer, hvoraf visse er kommet frem fornylig i bogen "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

»Problemer med at genkende gamle venner, jævnlig repetition af de samme emner, aftagende finmotorisk koordination, problemer med at læse, lytte og forstå.«

Også demens bør lægen undersøge Trump for, lyder det fra brevskriverne.

»Embedet som USA's præsident er det mest magtfulde i verden og i historien. Derfor har lægelig pleje, lægelig evaluering og og præsidentens helbredsmæssige status afgørende konsekvenser for det amerikanske folk, som præsidenten tjener.«

Donald Trump har afvist spekulationer om, at hans mentale helbred skulle være et problem og kaldt sig selv »et meget stabilt geni.«

Tirsdag fremlægger Ronny Jackson yderligere oplysninger om helbredstjekket, hvor han bl.a. fik målt blodtryk, kolesterol, blodsukker, puls og vægt.