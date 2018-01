Det Hvide Hus kæmper mod nye rygter: Er Trump uegnet som præsident?

Er Trump skarp nok til jobbet som præsident?

Det spørgsmål har været det store taleemne i den amerikanske befolkning, efter bogen "Fire and Fury" udkom i sidste uge.

Det skriver The Washington Post.

Siden har det Det Hvide Hus forsøgt at dæmpe debatten, som overskygger administrationens dagsorden, skriver det amerikanske medie.

Forfatteren bag bogen er den amerikanske journalist Michael Wolff. Han påstår at have interviewet over 200 personer til bogen, der skal give et billede af livet bag de hvide mure. Enkelte kilder er stået frem med navn.

En af dem er den tidligere chefstrateg i Det Hvide Hus Steve Bannon. I bogen beskylder han bl.a. Trump og hans børn for at være dumme og forræderiske.

Dum som en mursten og en forræder: Bannon lyst i band efter bog, der udstiller Donald Trumps børn Donald Trump beskylder sin tidligere chefstrateg Steve Bannon for at være gået fra forstanden.

Udgivelsen har nu fået Trump til at reagere på Twitter med ordene:

»Michael Wolff er en total taber, som finder på historier for at sælge en virkelig kedelig og usand bog. Han har brugt sjuskede Steve Bannon, som græd da han blev fyret og tiggede for sit job. Nu er sjuskede Stev blevet droppet som en hund af næsten alle. Hvor synd!«

Fredag skal præsidenten gennem et rutinetjek, hvor hans fysiske tilstand bliver testet. Journalister har i den forbindelse spurgt Hogan Gidley, pressesekretærer i Det Hvide Hus, om præsidenten også skal have et psykisk tjek. Til det gav han et kort svar: »Nej.«

Også pressesekretærer Sarah Huckabee Sanders har meldt klart ud ang. debatten om præsidentens mentale egnethed, skriver The Washington Post.

»Det Hvide Hus mener, at det er en skandale og afskyeligt, at folk, der ikke kender præsidenten eller forstår den sande dybde af hans intelligens, er så fyldte med had, at de vil ty til noget så langt væk fra virkelighed og anstændighed,« skrev hun i en officiel mail mandag.