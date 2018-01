FN kritiserer Donald Trumps "lortelande"-kommentar: »Der er intet andet ord for det end racistisk«

Trumps formodede kommentar om, at Haiti, El Salvador og nogle uspecificerede afrikanske lande er "lortelande" bliver nu kaldt »racistisk« af en talsmand for FN.

Trump vil ikke have folk fra ”lorte-steder”, men i stedet flere nordmænd

»Hvis disse udtalelser er sande, så er det både skamfulde og chokerende kommentarer, som kommer fra den amerikanske præsident,« siger Rupert Coleville, som er talsmand for FN's menneskerettighedskomité, ifølge flere internationaler medier som The Independent og The New York Post.

»Der er intet andet ord for det end racistisk,« fortsætter han.

Trumps udtalelser skulle angiveligt have fundet sted på et møde i det ovale kontor i Washington.

Præsidenten selv benægter at have brugt det vulgære sprog, selvom flere demokrater og republikanere overhørte det under forhandlingerne om det såkaldte Daca - der handler om, at immigranter risikerer udvisning.

Trump afviser lorteland-udtalelse: Sådan sagde jeg ikke

»Det sprog, jeg anvendte under Daca-mødet var barskt, men dette var ikke det sprog, der blev brugt. Hvad der var virkeligt barskt, var det verdensfjerne forslag, som blev fremlagt - et stort tilbageslag for Daca,« skriver Trump på twitter.

Men det vulgære sprog er en alvorlig sag, fastslår FN-talsmanden.

For Trumps kommentarer kan true menneskeliv, da de kan være med til at skabe fremmedhad, mener Rupert Coleville.

»Dette handler ikke blot om vulgært sprog, det handler om at åbne døren til menneskets værste sider,« siger han ifølge The Post.

Derfor mener han, at Trumps formodede kommentarer »går imod de universelle værdier, verden har stræbt så hårdt for at etablere siden anden verdenskrig og holocaust.«