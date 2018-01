Forfatteren af omstridt bog: »Trumps medarbejdere siger, at han er som et barn«

»Trumps medarbejdere siger, at han er som et barn. Han har brug for øjeblikkelig tilfredsstillelse. Alt handler om ham. Manden læser ikke, og han lytter ikke.«

Sådan beskriver journalisten Michael Wolff, som står bag den omdiskuterede bog "Fire and Fury: Inside the Trump White House," stemningen i Det Hvide Hus omkring amerikanske præsident, Donald Trump, i sit første interview efter bogen blev sat til salg fredag.

Bogen kommer med flere forskellige eksplosive anklager om præsidenten, som fx at han skulle have været utilfreds med sin egen indsættelsesceremoni og at hans datter, Ivanka Trump, selv går efter at blive præsident.

Overblik: Fem nedslag i kontroversiel bog om Trump

I interviewet med NBC fortalte Wolff, at han mener, at det er »ekstraordinært« at Trump forsøgte at få stoppet bogen, inden den blev sat til salg fredag.

Han mener desuden, at Trump har »mindre troværdighed end nogen anden person, der har gået på jorden.«

Da Michael Wolff bliver spurgt, om han kan stå ved alle de ting, han skriver i bogen, svarer han »absolut,« og tilføjer, at han aldrig før har været nødsaget til at korrigere sine bøger.

Revet ned af hylderne: Salget af kontroversiel bog om Trump tyvstartede i USA

Bogen er baseret på, at Wolff selv tilbragte flere måneder i Det Hvide Hus og over 200 interviews, han har foretaget i forbindelse med udgivelsen - blandt andet med Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon.

Trump selv har meldt ud på twitter, at bogen er »fuld af løgn,« og at han aldrig har givet journalisten adgang til Det Hvide Hus.

Talsperson for Det Hvide Hus, Sarah Huckabee Sanders, har taget afstand til bogen, som hun har kaldt »dårlig, tabloid fiktion,« fyldt med falske og løgnagtige historier.