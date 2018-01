Hvem er forfatteren bag bogen, hele verden taler om?

Den var slet ikke kommet på hylderne, før den kom på alles læber.

Bogen "Fire and Fury: Inside the Trump White House" har vakt enorm debat - ikke mindst fordi præsident Donald Trump angiveligt har forsøgt at få udgivelsen stoppet.

Bogen, der handler om det første år, efter præsidenten lagde hånden på biblen, indeholder bl.a. kontroversielle udtalelser fra Trumps tidligere chefrådgiver Steve Bannon og opsigtsvækkende insiderberetninger fra Det Hvide Hus. Præsidenten har kaldt bogen for »fuld af løgne« og benægter, at han har givet forfatteren adgang til Det Hvide Hus.

»Se på den fyrs fortid og hold øje med, hvad der kommer til at ske med ham og sløsede Steve (Steve Bannon,red.),« skrev præsidenten torsdag på Twitter.

Men hvad er egentlig fyrens fortid? Forfatteren hedder Michael Wolff og er skribent og mediekommentator. Indtil denne uge var han formentlig bedst kendt for sit afslørende portræt af mediemogulen Robert Murdoch i biografien "The Man Who Owns the News" fra 2008. Bogen var baseret på Wolffs eksklusive adgang til Murdoch og hans liv.

Den 64-årige har dog i årevis været »en førende piratfisk i Manhattans mediedam«, skriver New York Times, der beskriver Wolff som en mand med »voldsom selvtillid«.

Wolff, der stammer fra New Jersey, er søn af en far, der arbejdede i reklamebranchen og en journalistmor. Han udgav sin første bog "White Kids" i 1979 og har i de seneste år skrevet for bl.a. USA Today, The Hollywood Reporter, New York Magazine, Vanity Fair og The Guardian.

I et portræt af Wolff bragt i New Republic i 2004, noterer skribenten sig, at Wolff frem for at benytte sig af konventionel journalistik hellere »absorberer atmosfæren og sladder, der omgiver ham, ved cocktail parties, på gaden og især under de lange frokoster på Michael's (restaurant i New York - populær blandt mediefolk, red)«.

Han har to gange vundet en National Magazine Award for sit arbejde - han har været nomineret tre gange. Flere af Wolffs værker har dog efterladt hans kilder med munden trukket godt op til næsen, og hans metoder har delt vandene i branchen, hvor flere har kritiseret dem.

»Jeg gad vide, hvor meget de ansatte (i Det Hvide Hus, red.) fortalte Wolff til baggrund, som han brugte (i bogen, red). Han har aldrig taget sig særligt af at brænde kilder. Kan ikke forestille mig, at ret mange af citaterne var ment til publicering,« skrev eksempelvis Bloomberg-klummeskriveren Joe Nocera torsdag på Twitter.

Ifølge Wolffs kritikere har han »en forkærlighed for at piske et argument op og skubbe fakta, så langt som de kan - og nogle gange længere end de kan tolerere,« skriver Washington Post. Ifølge avisen er manden blevet kaldt ting som »stump«, »patetisk« og »kalkulerende« - men aldrig »kedelig«.

New York Times skriver, at den 64-årige bliver kritiseret for at behandle fakta »afslappet«.

»Historisk er et af problemerne med Wolffs alvidenhed, at han - mens han måske ved det hele - får noget af det galt i halsen,« skrev desuden avisens tidligere anmelder David Carr om Murdoch-bogen, som han ikke fandt helt fejlfri, i 2008.

Også indhold fra den nye bog har mødt kritik. Wolff skriver eksempelvis, at en af Trumps millionærvenner, Thomas Barrack Jr., skal have sagt til en ven, at Trump »ikke blot er skør, han er dum«. Det har Barrack efterfølgende pure afvist over for en journalist fra New York Times.

Trumps tidligere vicestabschef Katie Walsh har også bragt tvivl om en passage, hun er citeret for.

Michael Wolff har ikke kun kritikere. Mediet Axios skriver i Wolffs forsvar, at han har sine kilder - heriblandt Steve Bannon og Katie Walsh - på bånd.

»Så det kommer til at gøre det meget sværere for repræsentanterne at benægte pinlige eller afslørende citater,« skriver Axios' medstifter Mike Allen.

Reuters-skribenten Johathan Weber, der tidligere har redigeret Wolffs klummer, skriver, at han aldrig har haft grund til at tvivle på forfatterens arbejde.

Dem seneste bog er Wolffs syvende. Forfatteren har efter eget udsagn baseret den på fluen på væggen-oplevelser fra Det Hvide Hus og på 200 interviews. Fredag morgen gav han et interview på nationalt tv, hvor han fortalte om bogen: