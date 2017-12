12 personer omkommet: Borgmester kalder dødsbrand for den værste brandtragedie i et kvart århundrede

12 personer er omkommet, og 4 kæmper stadig for deres liv efter en bygningsbrand i Bronx, New York.

Borgmesteren i New York, Bill de Blasio, siger, at yderligere mindst 12 personer blev reddet ud af bygningen og ser ud til at overleve.

»I aften i Bronx har vi været vidner til den værste brandtragedie i mindst et kvart århundrede. Det er en ubeskrivelig tragedie, og familier er blevet revet fra hinanden,« skriver borgmesteren på Twitter.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79— Bill de Blasio (@NYCMayor) 29. december 2017

Branden brød ud i en beboelsesejendom på Prospect Avenue tæt ved Fordham University og Bronx Zoo kort før kl. 19 torsdag. Ifølge BBC er bygningen lige over 100 år gammel og rummer flere end 20 lejligheder.

Branden begyndte på første sal og spredte sig hurtigt opad. Ifølge nyhedsbureauet AP blev 170 brandfolk indsat for at bekæmpe flammerne.

Kommissær Daniel Nigro fra New Yorks beredskab har kaldt branden for »historisk i sit omfang«.

AP skriver, at branden er den dødeligste i New York - foruden terrorangrebet den 11. september 2001 - siden den såkaldte Happy Land-brand i 1990, hvor 87 mennesker døde som følge af en påsat brand. Tilbage i 2007 var Bronx ramt af en anden stor brand, som blev forårsaget af et varmeapperat. Dengang omkom ni børn og en voksen.

De omkomne fra torsdagens brand boede på flere forskellige etager i bygningen, oplyser brandvæsnet i New York. Det er endnu ikke kommet frem, hvad der var årsag til branden.

Ofrene er mellem 1 og 50 år gamle, oplyser brandvæsnet, der nu har fået slukket branden.