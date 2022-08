Våbenhvile i Gaza og Israel ser ud til at blive overholdt

Den ulmende konflikt er blusset op, efter at Israel fredag gennemførte et luftangreb rettet mod Islamisk Jihad i Gaza. Her omkom Tayseer al-Jabari, der var en af flere ledere i gruppen.

Det israelske militær hævder, at gruppen var ved at forberede et angreb mod Israel, og at militæret blev nødt til at sætte ind med et forebyggende angreb mod gruppen.

Til gengæld affyrede Islamisk Jihad raketter tilbage mod byer i Israel, heriblandt Tel Aviv.