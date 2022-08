Islamisk Jihad i Gaza besvarer israelsk angreb med 100 raketter

Israels premierminister, Yair Lapid, siger fredag aften på tv, at luftangrebene mod Gaza er sat i værk for at modgå en ”overhængende trussel”. Han uddyber det ikke nærmere.

Mindst ni personer er dræbt under det israelske angreb, heriblandt et femårigt barn, og 44 er såret. Det oplyser de palæstinensiske myndigheder i enklaven. Blandt de dræbte er lederen for Islamisk Jihad i Gaza.

Islamisk Jihad siger, at beskydningen af Israel med raketter er gengæld for drabet på lederen.

Israels hær skønner, at 15 personer er dræbt.