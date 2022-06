Israels premierminister vil opløse parlamentet og gå af

The Jerusalem Post skriver, at Bennett tidligere mandag overlevede en tillidsafstemning i Knesset med stemmerne 57-52.

Alligevel har han kort tid efter altså meddelt sin afgang.

Bennett overtog premierministerposten for godt et år siden - 13. juni 2021. Han afløste den mangeårige leder Benjamin Netanyahu.

Den i dag 72-årige Netanyahu var premierminister i Israel fra 2009 til 2021. Inden da havde han også en periode på posten fra 1996 til 1999.

Bennett kom til magten, efter at Israel i marts sidste år var til valg for fjerde gang på bare to år. Dengang indgik Bennett, der kommer fra højrefløjspartiet Yamina, en aftale med Lapid om at danne en samlingsregering.