13/05/2022 KL. 06:45

Brik i et politisk spil? Iran siger, at det vil henrette en spion-anklaget iransk-svensk forsker

Ved at true med at eksekvere dødsdommen mod en iransk-svensk forsker forsøger Teheran at presse Sverige til at stoppe en retssag, der vil sætte Irans præsident i et dårligt lys, siger kritikere. Sagen kan også blive endnu et søm i kisten på den internationale atomaftale.