Palæstinenser dræbt i flygtningelejr af Israels militær

En palæstinenser blev lørdag dræbt og flere andre blev såret under en israelsk militæraktion i en palæstinensisk flygtningelejr i Jenin.

Israelske soldater rykkede ind i lejren, efter at der har været en række angreb mod israelere i den seneste tid. Torsdag aften skød en bevæbnet palæstinensere vildt omkring sig i et populært forlystelsesdistrikt i Tel Aviv. Her blev tre israelere dræbt af skud og en halv snes andre blev såret.