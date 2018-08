Søn af terrorleder gift med datter af flykaprer

Hamza bin Laden, søn af Osama bin Laden, og en datter af Mohammed Atta, en af de ledende flykaprere ved terrorangrebet den 11. september 2001, har giftet sig, skriver avisen The Guardian.

Ægteskabet er en smule kontroversielt, fordi fædrene til ægteparret begge spillede en hovedrolle ved terrorangrebet den 11. september, hvor næsten 3.000 mennesker mistede livet.

Osama bin Laden, gommens far, er kendt for at have grundlagt og stået i spidsen for terrornetværket al-Qaeda, der tog ansvaret for terrorhandlingen, som fik World Trade Center til at styrte i grus. Terrorangrebet på tvillingetårnene blev udført af 19 terrorister under ledelse af flykapreren Mohammed Atta, som altså er den nygifte bruds far.

Det er to halvbrødre til Osama bin Laden, der, i et interview med den britiske avis, har bekræftet ægteskabet. I interviewet fortæller de også, at Hamza bin Laden har en højtstående stilling i al-Qaeda, og har et ønske om at hævne sin far, der blev skudt og dræbt af amerikanske specialtropper under en aktion ved terrorlederens skjulested i den pakistanske by Aboottabad i starten af maj 2011.

Som det var tilfældet med Osama bin Laden, har efterretningstjenester verden over, et øje på Hamza bin Laden, da han lader til at følge i fodsporene på sin far og svigerfar. Han har ved flere lejligheder opfordret tilhængere til at føre krig mod både London, Paris og Washington, og fungerer til tider som stedfortræder for al-Qaedas nuværende leder, Ayman al-Zawahiri.