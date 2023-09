Renere luft kan være på vej til Europa

- Vi har estimeret fra København, at to tredjedele af koncentrationen af for eksempel NO2 kommer fra andre lande.

Skadelige fine- og ultrafine partikler kan nemlig rejse langt.

Ifølge Bergur Løkke Rasmussen vil direktivet blandt andet udmønte sig i modeller, som vil gøre det nemmere at se, hvor luftforurening kommer fra.

- Vi lægger op til, at hvis man i første omgang ikke lever op til grænseværdierne, så skal man lave lokale handlingsplaner for, hvordan man når dertil.

- Hvis det er sådan, at man ikke gør det, så skal der selvfølgelig falde bøder, siger han.

Det moderate parlamentsmedlem sidder i transport- og turismeudvalget.

Han håber på, at direktivet også hjælper i arbejdet med udfasningen af brændselsmotoren på vejtransport, mere grønt brændstof i fly og helt konkret, at krydstogtskibene, der ligger til kajs i København, i højere grad bruger strøm frem for diesel.

I direktivet sigtes der efter en fastsættelse af luftkvalitetsgrænser for 2030. Grænserne skal herefter opdateres, så de ender med at leve op til WHO’s nyeste retningslinjer, med henblik på at nå målet om nulforurening senest i 2050.

Økonomisk skulle det også give mening. Kommissionen vurderer, at den årlige pris ved at skulle overholde direktivet vil være mellem 3,3-7 milliarder euro. På den anden side vil man på miljø- og sundhedsfronten spare mellem 36-130 milliarder euro i 2030.

Marie Pedersen mener, at besparelserne muligvis kan være endnu større, da forskning peger hen mod flere sundhedsskadelige konsekvenser ved luftforurening, som endnu ikke er helt bevist grundet manglende data.