Putin: Prigozjin havde en kompliceret skæbne

Putin siger i en tv-transmitteret erklæring, at undersøgelserne vil tage tid.

Putin forholdt sig tavs i næsten et døgn efter flystyrtet onsdag aften. Han kondolerer i en erklæring torsdag aften alle pårørende til ofrene for flystyrtet.

Putin siger, at Prigozjin, som var manden bag den private paramilitære Wagnergruppe, som blandt andet sendte netværk af soldater til Ukraine, Syrien og Afrika, netop var vendt tilbage til Rusland.

- Så vidt jeg ved, så vendte Prigozijn tilbage fra Afrika så sent som i går. Han mødtes med nogle embedsmænd her, hedder det i udtalelserne fra den russiske præsident, som henviste til et møde med lederen af udbryderrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin.