Seinen i Paris er fortsat så forurenet, at det truer flere discipliner ved OL næste år

Med kun 11 måneder indtil OL i Paris begynder, skal der snart sættes turbo på at få styr på forureningen af vandet i Seinen. Det er nemlig tiltænkt, at flere svømmediscipliner skal afholdes i floden, men længerevarende problemer med bl.a. tarmbakterien E. Coli. kan sætte en stopper for de planer.