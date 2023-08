Greenpeace har svøbt Storbritanniens premierministers palæ i sort stof

Baggrunden for aktionen er Sunaks opbakning til en større udvidelse af olie- og gasboring i Nordsøen. Her vil man give 100 nye olie- og gaslicenser ud for den skotske kyst.

- Vi undskylder ikke for den rette tilgang til at sikre vores energisikkerhed ved at bruge de ressourcer, vi har herhjemme, så vi aldrig skal være afhængige af aggressorer som Putin, når det handler om energi.

- Vi investerer også i vedvarende energi, og vores indsats understøtter tusindvis af britiske job, lyder det fra Downing Street 10 ifølge Sky News.

Storbritannien vedtog i 2019 målet om at være CO2-neutral i 2050.

Men regeringen har fået kritik for flere af de beslutninger, der er blevet taget over de seneste år.