The New York Times har talt med to højtstående, anonyme embedsmænd i det amerikanske forsvarsministerium. Kilderne fortæller til avisen, at planen for Ukraine på længere sigt er at rykke sydpå mod byen Tomak og dernæst videre mod byen Melitopol, nær det Azovske hav.

Herfra er strategien at angribe en bro til den russisk besatte Krim-halvø. Kilderne vurderer over for New York Times, at operationen vil tage en til tre uger.