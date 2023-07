I det sydlige Italien opstod der omkring 1.700 skovbrande onsdag. Omvendt har den nordlige del af Italien været underlagt det meste ekstreme haglvejr i landets historie med hagl på op 19 cm. Fire danskere er onsdag kommet til skade efter at være blevet ramt i hovedet af hagl, og mange danskere har brug for hjælp til at komme hjem fra deres rejse til det norditalienske.

SOS International, der hjælper skandinaver i hele verden på vegne af forsikringsselskaber, oplyser torsdag morgen til TV 2, at de tre første busser med omkring 210 danskere ankommer til Danmark i dag. Derudover er der otte busser på vej for at hente strandede danskere.