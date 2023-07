Ben Wallace vil stoppe i parlamentet og som forsvarsminister

Kommentaren blev modsagt af Sunak, der sagde, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtrykt sin taknemmelighed mange gange.

Ben Wallace blev nævnt som en kandidat til posten som generalsekretær for Nato. Men det endte som bekendt med, at Jens Stoltenberg blev forlænget med et år som chef for forsvarsalliancen.

Ben Wallace har været forsvarsminister i fire år under tre forskellige premierministre og har haft en stor rolle i Storbritanniens hjælp til Ukraine under krigen.

Han har været en populær figur i Det Konservative Parti og har ad flere omgange været set som en mulig ny formand for partiet, der har haft flere tumultariske år.

Han siger i interviewet med The Times, at han har haft posten som forsvarsminister længere tid end nogen anden konservativ, og at han er opmærksom på, hvordan jobbet har påvirket hans familie.