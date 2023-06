Aktivister har rejst Assange-skulptur foran britisk parlament

- Den fjerde stol er tom, fordi den er vores stol. Den, som vi kan stille os op på og udtrykke os selv på.

- Eller bare stille os skulder til skulder med Edward Snowden, Julian Assange og Chelsea Manning, som havde modet til at sige fra over for den globale overvågnings indtrængen og løgne, som har ledt til krig, lyder det fra DEA.

Edward Snowden lækkede informationer fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Chelsea Manning delte hemmelige dokumenter og videoer fra USA’s invasion af Irak.

Den britiske indenrigsminister, Priti Patel, gav i sidste uge grønt lys til at udlevere Julian Assange, til USA.

Assanges forsvarere meddelte øjeblikkeligt, at afgørelsen vil blive anket.