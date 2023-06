Ukraines Zelenskyj kalder Ruslands svaghed åbenlys

Reaktionen på urolighederne i Rusland fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er, at ”Ruslands svaghed er åbenlys”.

Det skriver den ukrainske præsident på det sociale medie Twitter.

- Enhver, der vælger ondskabens vej, ødelægger sig selv. Dem, der sender kolonner af tropper for at ødelægge livene i et andet land og ikke kan forhindre dem i at flygte og forråde, når livet modstår.